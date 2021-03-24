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AK Parti MKYK'da Bursa'dan Efkan Ala ve Ayhan Salman yer aldı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "İçinde bulunduğumuz pandemi ve uluslararası konjektürden dolayı ortaya çıkan sorunları çözecek tek parti Ak Parti'dir" "Türkiye'yi krizden alıp, dünyada aktör haline getiren bu hükümete vatandaşlarımızın güvenmelerini istiyoruz"

İHA

AK Parti MKYK'da Bursa'dan Efkan Ala ve Ayhan Salman yer aldı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "İçinde bulunduğumuz pandemi ve uluslararası konjektürden dolayı ortaya çıkan sorunları çözecek tek parti Ak Parti'dir" "Türkiye'yi krizden alıp, dünyada aktör haline getiren bu hükümete vatandaşlarımızın güvenmelerini istiyoruz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları bildiklerini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz pandemi ve uluslararası konjektürden dolayı ortaya çıkan sorunları çözecek tek parti Ak Parti'dir. Türkiye'yi krizden alıp dünyada aktör haline getiren bu hükümete ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın güvenmelerini istiyoruz" dedi.
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda (MKYK) Bursa’dan Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve eski İl Başkanı Ayhan Salman da yer aldı.
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Büyük merakla beklenen AK Parti'nin A Takımı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu. 75 kişiden oluşan MKYK'da Bursa'dan 2 isim yer buldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile önceki dönem İl Başkanı Ayhan Salman MKYK’da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, hükümetimizin aldığı ekonomik kararlar, reform paketine güvenmeleri. Biz bunu ortaya koyduk. Dün de Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da açıkladığı reform paketinin tarihlendirmesini yaptı. Takvime uygun olarak reformlar yapılacak. Milletimizden Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirlere güvenmelerini, Türkiye'yi zor durumda ekonomik krizden devralıp dünyada aktör hale getiren bu hükümete güvenmelerini istiyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi, uluslararası konjonktürden dolayı ortaya çıkan sorunları çözecek tek parti AK Parti'dir. Sorun yok demiyorum, sorunu çözecek kapasite AK Parti'de var. Bunun lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çok sorunu çözdük. Bir hayalden bahsetmiyoruz. Olan bitenden bahsediyoruz. O kadar sorunu çözmüş partiyiz. önümüzdeki sorunları da çözeriz" dedi.

Vatandaşların talep ve beklentilerinin çok diri olduğunu ifade eden Ala, "AK Parti'de 50 olan MKYK üye sayısını 75 çıkartarak oradaki diriliği, yeniliği, tecrübeyi bir arada taşımayı başaran partiyiz. Cumhurbaşkanımız BM'nin yapısından tutun, bölgesel sorunlara, Türkiye'nin içindeki meselelerden, yeni anayasaya kadar ekonomik, siyasal, sosyal gelişmeler hakkında geniş değerlendirmeler yaptı. Önce başkalarından medet umma yerine savunma sanayisinde mesafe kat ettik. İHA, SİHA'ları Kanada, Amerika, İsrail satmıyor, kiralıyorlardı. Bozuluyordu, tamiratını yapmıyorlardı. 6 ayda kendi göbeğimizi kendimiz kestik. İHA ve SİHA'lara yatırım yaparak geliştirdik. Ciddi bir kapasite genişlemesi oldu. Savunma sanayindeki her alanda kapasite genişlemesi inisiyatif alması sağladı. Suriye yanarken, buranın terör odağı olmamasını sağladık. Irak yandı, orada terör örgütleri Türkiye'ye saldırdı. Suriye için büyük devletlere ve koalisyonlara, 'NATO'ya gelin inisiyatif alalım' dedik. Terör örgütleri koalisyon oluşturdu, Türkiye'ye saldırdı. Biz inisiyatif aldık. Savunma sanayindeki kapasitemiz bizim küresel aktör bölgesel güç yaptı. Uluslararası hukuka uygun şekilde güvenli alanlar oluşturduk. Türkiye'nin dışında terörü durdurduk. Saldıramaz hale geldiler. Hem strateji politika, güvenlik alanındaki kapasite artırımı bir araya gelince bu sonucu elde ettik" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüntülü bağlantıyla katıldığı AK Parti Bursa İl Kongresi'nde Ayhan Salman hakkında, "Bunda sonra da birlikte kendisiyle yol yürüyeceğiz" demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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