Milli ara sonrası Bursaspor'u kritik maçlar bekliyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Spor Toto 1. Lig´de son aldığı galibiyetler ile birlikte Play-Off inancını artıran Bursaspor´u, Milli ara dönüşünde kritik mücadeleler bekliyor olacak.

Ligde oynadığı son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran; evinde Ankaraspor, deplasmanda da Adanaspor´u 3´er gol ile geçen Bursaspor, Milli ara dönüşünde kader sürecine girecek.

Dönüşte 3. basamakta yer alan Altay´ı sahasında konuk edecek Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak Play-Off hattı ile arasındaki 7 puanlık farkı azaltmayı planlıyor. Akabinde lig sıralamasında 3 puan gerisindeki Ümraniyespor´a konuk olacak olan Bursa temsilcisi, bir sonraki hafta ise 2 puan gerisindeki Bandırmaspor´u evinde ağırlayacak. 3 haftalık bu kritik sürecin ardından Bursa ekibi, ligde 2. sırada yer alan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin son 3 haftalık dilimine girildiğinde ise Bursaspor´un evindeki rakibi, mevcut puan sıralamasında 6. basamakta bulunan İstanbulspor olacak. Ardından ligin en alt basamağındaki Eskişehirspor deplasmanına gidecek Bursaspor, şu an 7. sırada bulunan Keçiörengücü´nü ağırlayacağı karşılaşma ile normal sezonu noktalayacak.

Ligde 27 hafta geride kalırken, Bursaspor 40 puan ile 9. basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-25 10:25:08



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