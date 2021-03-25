Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları yarın başlayacak

TFF 1. Lig ekiplerden Bursaspor, 4 günlük iznin ardından yarın top başı yapacak. Yeşilbeyazlı takım, 5 Nisan Pazartesi günü karşılaşacağı Altay maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı iki galibiyetle PlayOff barajına girme ihtimalini yeniden canlandıran Bursaspor, 4 günlük iznin ardından yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde top başı yapacak. Adanaspor galibiyeti sonrası Teknik Direktör Mustafa Er’in futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptığı ve iznin ardından daha güçlü bir şekilde dönülmesi için de talimat verdiği öğrenildi. Milli maçlar sebebiyle lige verilen ardından sonra 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da Altay’la karşılaşacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlarına yarın yapacağı antrenmanla başlamış olacak. Yeşilbeyazlılar, milli takımlarda yer alan oyuncularından eksik idman yapacak.

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