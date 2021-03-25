15 bin ton budama atığı gübre oldu

Nilüfer Belediyesi, budama mevsiminde ev ve site bahçelerinden çıkan budama atıklarını organik gübreye dönüştürerek, peyzaj çalışmalarında kullanıyor.

Nilüfer Kent Bostanları’nda kurduğu Kompost Ünitesi’nin ardından budama atıklarını kompost gübreye dönüştürmek üzere harekete geçerek çevre için bir adım daha atan Nilüfer Belediyesi, ilk kez bu yıl başlattığı uygulamayla 15 bin ton budama atığını toplayarak değerlendirdi.

1 Kasım 202015 Mart 2021 tarihleri arasında ev, site ve bahçelerden çıkan budama atıklarını toplayacağını duyuran Nilüfer Belediyesi, vatandaşların da katıldıkları bu uygulama sonucu belirlenen tarihler arasında yaklaşık 15 bin ton budama atığını toplayarak işlemden geçirdi.

Toplanan budama atıkları, Alaaddinbey Mahallesi’nde oluşturulan atık sahasında bir araya getirildi. Toplanan atıklar, yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüşmeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı Kasım ayından itibaren toplanan budama atıklarından 75 ton sıcak kompost elde edilirken, yaklaşık 300 ton kompost, gübreye dönüşmek üzere soğuk kompost hâlinde bekletiliyor.

Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler, ilçe genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılıyor. Nilüfer Belediyesi, proje sâyesinde ekonomik olarak da tasarruf elde ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ayrıca vatandaşların 1 Kasım 15 Mart tarihleri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin sağlanması maksadıyla site yöneticilerini bilgilendiriyor.

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