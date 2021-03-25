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Alfatlı: "Şehidimiz Muhsin başkanı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

İHA

Alfatlı: "Şehidimiz Muhsin başkanı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Şehidimiz Muhsin başkanı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 yıl oldu, ama ona olan özlemimiz ilk günkü gibi devam ediyor" dedi.
Vefatının 12. senei devriyesinde, inancıyla, davasına olan bağlılığıyla, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetiyle bu milletin çok değerli bir evladı olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenabı Allah'tan rahmet dileyen BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Şehit liderimiz hayatının her döneminde, karşılıksız bir adanmışlık duygusu içerisinde, milli ve manevi değerlerin yücelmesi, millet ve vatanın bekası için kendi varlığını ve geleceğini feda edebilmeyi hayat düsturu olarak görmüştür. O daima, büyük bir davanın büyük bir yolun dümdüz bir takipçisi, katıksız, temiz bir ülkünün saf ve sade lideri olmuştur. Bizler de onun yaşadığı tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle sürdürdüğü inançlı ve ilkeli mücadelesinin takipçileri olarak aziz hatırasını, yaşayıp, yaşatıp, yüceltme çabasını kendimize örnek alarak davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hep dik durdu, düz yaşadı, hayat çizgisinde kırıklık yok çizgisini bozmadı, istikametini değiştirmedi. İnandığı değerlere hep bağlı kaldı, kendisi için bir gün yaşamadı, ömrünü yüce davasına adadı. Bu emanet hepimizin ve bu kutlu yolu onun da istediği gibi hep birlikte adımlarımızı her geçen gün güçlendirerek yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.
Alfatlı, "Büyük Birlik Parti ve Alperen Ocakları Vakfımız 2531 Mart şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve birlikte şahadet şerbeti için arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında salgın tedbirlerine de azami dikkat etmek sureti ile Tüm Türkiye’de ve Türk İslam coğrafyasında anma etkinlikleri düzenliyor. BBP Bursa İl Başkanlığı olarak 27 Mart 2021 Cumartesi günü Ulucami'de saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşları ve bütün şehitlerimiz için memleketin her yerinde olduğu gibi mevlit okunacak. İyi ve güzel insanları programlara davet ediyoruz. Vefatının 12. senei devriyesinde hukuk içerisinde kalarak, bize göre suikast olan bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Kasdı, ihmâli, kusuru, dahli olan kim varsa elbet hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecektir. Buna inancımız tamdır. Unutmadık, unutmayacağız ve Allah'ın izniyle de unutturmayacağız" dedi.

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