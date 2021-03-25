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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul Caddesi’nde dönüşüm başladı

İHA

İstanbul Caddesi’nde dönüşüm başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi’nin çehresini değiştirecek çalışmalara başladı. Bölgedeki plânsız ve düzensiz yapılaşmanın tamamen ortadan kalkması için örnek teşkil edecek ve kat karşılığı gerçekleştirilecek projenin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan, ancak somut bir adım atılamayan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plânsız yapılar, düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern bir görünüm kazanması maksadıyla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yeşilova Mahallesi 11514 ada 1 nolu parselde örnek bir dönüşüm projesi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘kat karşılığı’ olarak yaptırılacak projede, ihaleyi kazanan firma yapı ruhsatlarının da alınmasının ardından inşaata başladı.
Örnek olacak
İstanbul Caddesi’ni gerçek bir vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen, 11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilecek projede hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Örnek bir karma kullanım ilkesi gözetilerek hazırlanan projede 193 adet konut, 118 adet ofis ve 30 adet dükkan bulunuyor. Konukların 26’sı 1+1, 76’sı 2+1 ve 91 adedi de 3+1 olarak tasarlandı. Tüm inşaat işinin 24 ayda tamamlanması hedeflenirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat sahasının yanına İstanbul Caddesi’nde yapılacak tüm kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirme ve görüşmelerin yapılacağı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi kuruldu.
Bursa’nın vitrini
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ile karayolu bağlantısının sağlandığı tek yol olan İstanbul Caddesi’nin kentin vitrini olduğunu ancak çarpık yapılaşma ve tamirhanelerin yol açtığı görüntü kirliliği yüzünden caddenin Bursa’ya yakışmadığını söyledi. İstanbul Caddesi’nin modern bir görünüm kazanması amacıyla hazırladıkları kentsel dönüşüm projesinde artık imalatların başladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu proje bundan sonra İstanbul Caddesi’nde yapılacak çalışmalar için de örnek oluşturacak. Bu nedenle projenin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yine bu caddemize hem ulaşım anlamında hem de estetik görüntü anlamıyla değer katacak T2 tramvay hattımızla ilgili çalışmalar da hızla devam ediyor. İstanbul Caddesi bu dönüşüm çalışmalarıyla Bursa’nın gerçek vitrini haline gelecek” dedi.

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