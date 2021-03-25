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Panayır’a bin 360 metre bisiklet yolu Panayır’da yollar yenileniyor

İHA

Panayır’a bin 360 metre bisiklet yolu Panayır’da yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi’nin Panayır Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde başlattığı kaldırım, refüj düzenlemesi ve parklanma cepleri ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
Ulaşım yatırımlarına devam eden Osmangazi Belediyesi, mevcut cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara daha rahat ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için Panayır Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar ile 15. Karanfil, Selvili, 2. Kadife ve 3. Saygılı Sokaklar’da kaldırım düzenleme çalışmaları tamamlandı. Sokakların ardından Nilüfer Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında ise sona gelindi.
Osmangazi Belediyesi olarak yaya ve araç trafiğine ciddi yatırım yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Belediye olarak bütçemizin önemli bir kısmını ulaşıma harcıyoruz. Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için bir yandan yeni imar yolları açıyor, bir yandan da mevcut yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Panayır Mahallesi’nde yürüttüğümüz çalışmalarla 15. Karanfil, Selvili, 2. Kadife ve 3. Saygılı Sokaklar’da kaldırım çalışmalarını tamamladık. Ardından Nilüfer Caddesi’nde başlattığımız kaldırım, orta refüj düzenlemesi, parklanma cebi ve bisiklet yolu yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bin 360 metre bisiklet yolu, bin 360 metre trotuvar, araçlar için parklanma cepleri ve orta refüj düzenlemesinin ardından Nilüfer Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.

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