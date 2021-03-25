Bursa' da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi



Derya EVREN / BURSA, (DHA)BURSA´da staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan G.Ş. (18), kendisini takip ettikten sonra iki aracın arasında bir kişi tarafından taciz edildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen genç kız, emniyetteki ifadesinde, "Tuvaletini yaptığını sandım. Ertesi gün de aynı kişiyi görünce tacizci olduğundan emin oldum. Çekim yaptığımı fark edince kaçtı" dediği öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi´nde geçen Salı günü staj yaptığı iş yerine yürüyerek giden G.Ş., bir süre sonra takip edildiğini fark etti. Önceki gün de kimliği belirsiz aynı kişi tarafından takip edilen genç kız, cep telefonunun kamerasını açtı. Park halindeki araçların arasına giren şahsı, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. İki günden beri kendisini takip eden şahsı pantolonu ve iç çamaşırını indirip mastürbasyon yaparken yakalayan genç kız bağırıp, yardım istedi. O anda şahsın koşarak uzaklaşması görüntülere yansıdı.

`TUVALETİNİ YAPIYOR SANMIŞTIM´

Görüntüleri, genç kızın sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Taciz şüphelisinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatan ekipler, G.Ş.´nin de ifadesine başvurdu. Emniyete verdiği ifadesinde G.Ş.´nin şunları söylediği öğrenildi:

"Olaydan bir gün önce staja gitmek için saat 07.40 sıralarında evden çıktım. Saat 07.50´de Türkmeneli Caddesi´ne geldiğimde 16-17 yaşlarında genç bir erkeğin önümdeki iki aracın arasına girdiğini gördüm. Yanından geçerken pantolonunu indirdi . `Tuvaletini yapıyor´ sandığım için ilk gün şikayetçi olmamıştım. Oradan hızla uzaklaştım. Ertesi gün yani dün aynı kişiyi bir daha gördüm. Önümde beni, kontrol ederek yürüyordu. Tekrar iki aracın arasına girdi. Önce bir süre çıkmasını bekledim; çıkmayınca aynı şeyi yapacağından şüphelenerek, telefonumun kamerasını açıp, yanına doğru yürüdüm. Telefonumun kamerasına kaydetmeye başladım. Çekim yaptığımı görünce de küfredip, kaçtı. Sesimi duyurmak için de görüntüleri, sosyal medyada paylaştım. Kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum."

VİDEO 1 MİLYON 400 BİN KEZ İZLENDİ

G.Ş., cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından ; "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım; çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

G.Ş.´nin dün sabah paylaştığı videonun şuana kadar Twitter´da 1 milyon 400 bin kez izlendiği ortaya çıtı DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-03-25 15:55:21



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