Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)

YAŞADIKLARINI ANLATTI
Bursa´da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı. G.Ş., "1617 yaşlarında bir çocuktu. Önümde yürüyüp, sürekli bana bakıyordu. Caddenin sağına geçip, görüntü kaydını başlattım ve o pozisyonla karşılaştım. Birinden yardım istedim. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ne yapabilirdim? Ya koşup yakalasaydı, kesin zarar verecekti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. El ele olalım ki sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-03-25 17:03:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.