Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)



YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bursa´da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı. G.Ş., "1617 yaşlarında bir çocuktu. Önümde yürüyüp, sürekli bana bakıyordu. Caddenin sağına geçip, görüntü kaydını başlattım ve o pozisyonla karşılaştım. Birinden yardım istedim. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ne yapabilirdim? Ya koşup yakalasaydı, kesin zarar verecekti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. El ele olalım ki sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-03-25 17:03:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.