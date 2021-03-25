Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)

DHA

Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)


HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa´nın Osmangazi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak´ta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu, zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binalarda oturanlar, tahliye edildi. Ekipler, binanın zeminin daha fazla kaymasını önlemek amacıyla çalışmalara başladı. Bina çevresinde park halinde olan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. İstinat duvarı çöken bina ve çevresi dronla havadan görüntülendi.Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİNDerya EVREN/ BURSA (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN-Derya EVREN
2021-03-25 18:15:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıcı: "Yunanistan, haddini bil"
YEREL HABERLER Yazıcı: "Yunanistan, haddini bil"
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (1)
YEREL HABERLER Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir ...
Bursa'da karla kesintisiz mücadele
YEREL HABERLER Bursa'da karla kesintisiz mücadele
Bursa'da toprak kayması Tarihi Tophane surlarının bulunduğu mahallede toprak kayması yaşandı Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İlk bilgiye göre bazı binaların zarar gördüğü evlerin tahliye edildiği bildirildi
YEREL HABERLER Bursa'da toprak kayması Tarihi Tophane surlarının ...
Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)
YEREL HABERLER Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi ...
Bursa Yıldırımspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, ...
Ayağından yaralanan sevimli kedi belediyeye sığındı Ameliyat edilen yavru kediye "Yıldırım" adı verildi
YEREL HABERLER Ayağından yaralanan sevimli kedi belediyeye ...
Bursa' da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi
YEREL HABERLER Bursa' da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi
3 arkadaş, ısınmak için yaktıkları kömürden zehirlendi
YEREL HABERLER 3 arkadaş, ısınmak için yaktıkları kömürden ...
İnegöl Belediyesi görme engellilere "akıllı baston" dağıtacak Engelleri ultrasonik sensör ile algılayan baston, titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi görme engellilere "akıllı baston" ...
Bodrumda can pazarı Evin bodrumunda yaşayan inşaat işçileri ısınmak için içeride yaktıkları kömürden zehirlendi Kalbi duran işçilerden biri 112 ekiplerinin kalp masajıyla geri döndü Durumları ağır olan 3 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bodrumda can pazarı Evin bodrumunda yaşayan inşaat ...
Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken ...
Havalı silahlarda Osmangazi farkı
YEREL HABERLER Havalı silahlarda Osmangazi farkı
Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak
YEREL HABERLER Rus Devlet Televizyonu Bursa'yı tanıtacak
Bursa siyah incirinde hedef dünya pazarı
YEREL HABERLER Bursa siyah incirinde hedef dünya pazarı
Panayır’a bin 360 metre bisiklet yolu Panayır’da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Panayır’a bin 360 metre bisiklet yolu Panayır’da ...
AK Parti MKYK'da Bursa'dan Efkan Ala ve Ayhan Salman yer aldı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "İçinde bulunduğumuz pandemi ve uluslararası konjektürden dolayı ortaya çıkan sorunları çözecek tek parti Ak Parti'dir" "Türkiye'yi krizden alıp, dünyada aktör haline getiren bu hükümete vatandaşlarımızın güvenmelerini istiyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK'da Bursa'dan Efkan Ala ve Ayhan Salman ...
Kardelen Russia 1 Devlet televizyonunda
YEREL HABERLER Kardelen Russia 1 Devlet televizyonunda
Karla kapanan yollara ânında müdahale
YEREL HABERLER Karla kapanan yollara ânında müdahale
Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor
Belediye personeline protokol eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline protokol eğitimi
Nilüfer’de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor
10 bin öğrenciye iklim değişikliği eğitimi
YEREL HABERLER 10 bin öğrenciye iklim değişikliği eğitimi