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Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,Kurtuluş Caddesi'ndenKestelçıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalıminibüs,Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİistikametine gidenÇanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirciyönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Enver Demirci'nin kazadayaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesiAdife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç,BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirci'nin annesiŞadiye DemircikaldırıldığıKestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren kayınvalidesiAdife Ekmekçi'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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