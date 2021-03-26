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Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı Muavin yolcuyu uyardı, neye uğradığını şaşırdı

İHA

Şehirlerarası otobüste maske tartışması...Yolcu muavinin boğazını sıktı Muavin yolcuyu uyardı, neye uğradığını şaşırdı

Ankara'dan Bursa'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde maske tartışması yaşandı. Otobüs muavini yolcudan şikayetçi oldu yolcu ise olmadı. Devreye giren polisler taraflarla ayrı ayrı görüştü taraflar birbirlerinden daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçince otobüs yoluna devam etti.
Edinilen bilgiye göre, olay şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre en arka koltukta oturan bir erkek yolcunun maskesinin takmadığı gören otobüs muavini yolcuyu ikaz ederek maskesini takmasını istedi.
Bunun üzerine yolcu, otobüs muaviniyle tartışarak boğazını sıktı. Yaşanan tartışmada otobüs İnegöl girişinde durarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen ekipler tarafları dinledi, muavin yolcudan şikayetçi olurken, yolcu ise herhangi bir şikayette bulunmadı. Görüşmeler sonucu muavin şikayetinden vazgeçti.
Daha sonra otobüs yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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