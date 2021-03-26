Başkan Tanır: ‘’Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız’’

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri ile buluştu. Kestel’e bir gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tanır, ‘’Kestel’imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız’’ diye konuştu.

Kestel Belediyesi’nin, gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyokültürel gelişimlerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği Gençlik Merkezi faaliyetlerine başlıyor. Gönüllü gençlerin ilk toplantısına Belediye Başkanı Önder Tanır ve bardımcıları eşlik etti. Başkan Tanır, yüzlerce Kestelli’ye liderlik edecek gönüllü gençler ile tanışarak, fikirlerini ve hedeflerini dinledi. İlçede gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve faydalı vakit geçirmeleri için modern ve nezih bir mekân tasarladıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’İlçemizde genç nüfusumuz oldukça fazla. Bu sebeple avantajlı, genç ve dinamik bir ilçeyiz. Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar arasında kültür sanat akademilerimiz, 33 branşın yer aldığı spor faaliyetlerimiz, robotik kodlama ve 3D maker atölyelerimiz bulunuyor. Bu yürüttüğümüz çalışmalara ilaveten, gençlerimizi bir araya getirmek, sosyokültürel gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve eğitimlerine katkı sağlamak adına bir gençlik merkezini hayata geçiriyor ve kısa sürede faydalı projeler ile Kestelli hemşehrilerimize, gençlerimize hizmete başlayacağız. Bugün gençlik merkezimizin gönüllü gençleri ile ilk buluşmamızı gerçekleştirdik, toplantımızı tamamladık. Bu verimli toplantılar sayesinde Kestel’imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gençlik merkezimizde spordan sosyal faaliyetlere, müzikten gezilere, seminerlerden eğitimlere çok geniş kapsamlı bir konsept yer alacak. Kestel’imize katkı sunmak isteyen genç kardeşlerimizi, Kestelli hemşehrilerimize öncülük etmek için gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu merkezde güzel hizmetleri, faydalı hizmetleri çok kısa sürede Kestel’imizle buluşturacağız. Gençlik merkezimizin en önemsediğimiz özelliklerinden biri ise gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ya da teknoloji bağımlılığından korumakta rol almasıdır. Bu sebeple tüm gençlerimizi hayatlarında pozitif değişiklikler yapmaları için Kestel Gençlik Merkezi’mize bekliyorum. İlçemize ve Kestelli hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.