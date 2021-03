Kılıçdaroğlu: “Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu ülkede beni özgürce eleştirmek istiyorsan bana oy vereceksin” "Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6,3 milyon genç belirleyecek"

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı 2 yeni tesisi hizmete açtı. Yeni bir siyaset anlayışını getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede beni özgürce eleştirmek istiyorsan bana oy vereceksin. Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek” dedi.

Çamlıca Mahallesi’nde bulunan İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi, 7 bin metrekare alana üzerine 2 blok şeklinde inşa edilirken, toplam 103 oda, spor salonu, müşahede odaları, TV ve dinlenme salonları, atölyeler, idari ofisler, teras cafe, mutfak ve yemekhane gibi birçok özel ve sosyal alanlar bulunuyor. Binanın bir bölümünde de 4 sınıf ve 2 idari ofisten oluşan ve 50 çocuğa hizmet verebilecek kapasitede bir kreş bulunuyor. Yaşlılarla çocukları bir araya getirecek hizmet binası, yaklaşık 15 milyon 523 bin liraya mâl olurken, projenin 6 milyon 800 bin liralık bölümü, iş adamı İzzet Şadi Sayarel tarafından karşılandı.

Özlüce’de bulunan Nilüfer Belediyesi’nin demans (bunama) ve alzheimer hastaları için projelendirdiği Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi ise, 3 bin 500 metrekare alan üzerine 2 blok ve 3 kat şeklinde inşa edildi. Hizmet binasında çift kişilik 24 oda ile faaliyet salonu, yemekhane, mutfak, revir, kuaför, bakım odası, aile görüşme odası, özel bakım odaları, rehabilitasyon ve yoga salonları, fizyoterapi, soyunma odaları, konferans salonu ile teknik servis yer alıyor. Projeye tıbbî anlamda destek veren Uludağ Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bakar’ın danışmanlığında oluşturulan Konuk Evi’nde pratisyen hekim, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve hasta bakıcılar görev yapacak. Gündüz 60, gece 48 hastaya hizmet verecek olan Hasta Konuk Evi’nde, içinde bulunduğumuz salgın süreci sebebiyle konaklamalı gece bakım hizmeti şimdilik başlatılmazken, günlük bakım hizmetinin nisan ayından itibaren başlatılması planlanıyor.



Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’yı alamamalarının kendi kabahatleri olduğunu belirterek, “Seçimlere girdik, büyükşehiri alamadık. Kabahat bizde, Bursalılarda değil. Dolayısıyla buradan bütün partili arkadaşlarıma seslenmek isterim; biz Bursa’ya gerekli güveni vermek zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediyesini alıp yeşil Bursa’yı tarihine uygun yeniden inşa etmek zorundayız. Bunu yapacağız. Başkan adayımız burada çalışıyor. Her ânını izliyorum ve Bursa’yı gerçekten de tarihine yakışır, yeşilliğine yakışır, betondan arınmış yaşanabilir bir kent hâline getirmek istiyoruz. İstanbul’da, Ankara’da ne yapıyorsak, Adana, Antalya, Aydın ve Eskişehir’de ne yapmak istiyorsak aynısını Bursa’da yapacağız. Bursalılar bunu hak ediyor” dedi.



Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; hiç bir ayrım yapmayacaksınız. Bulunduğunuz bölgede, şu partili, bu partili demeyeceksiniz. Herkesin yardımına koşacaksınız, harcadığınız her kuruşun hesabını vatandaşa vereceksiniz. Yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Halkına hesap veren bir siyaset anlayışıyı. Demokrasisi gelişmiş, ülkeyi inşa etmiş, kavgadan değil huzurdan yana, kentler yaşanabilir olacak. Kentte insanlar özgürce rahat dolaşabilecek. Kentlerin yeşil alanları olacak, ayrıcalıkları olacak. Yaşlı varsa böyle huzurevleri açılacak. İnsanlar güven içinde çocuklarını kreşe, yaşlılarını belirli merkezlere getirecekler. Kentin bütün imkânlarından yararlanacaklar. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak insanlara hizmet götüreceksiniz. Orada yaşayanlar da o kentin bütün nimetlerinden yararlanmak isterler. Biz ayrımcılıktan, kavgadan yana değiliz. Huzur, birlikten, beraber olmaktan yanayız. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye’ye örnek olan siyasî anlayışı yaşatmak ve büyütmek zorundayız. Çünkü biz CHP’yiz, halkın partisiyiz, halktan yana projeler üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaş meydanlarında kurdukları gelenekten, inançtan geliyoruz. Çünkü biz kuvayı milliyeciyiz. Ülkenin birlik ve bütünlüğünden sorumluyuz. Birlikten, beraberlikten yanayız. Ayrım yapmıyoruz. Bu coğrafyada nerede yaşarsa yaşasın, herkesin hayatına saygı duyuyoruz. Herkesin kimliğine saygı duyuyoruz. İnancına saygı duyuyoruz” diye konuştu.



Seçimlerin sonucunu 6,3 milyon genç belirleyecek

Gençlerin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İnsanların sorunlarıyla ilgileneceğiz. Üniversiteyi bitiren çocuğu işsizse, siyasetin konusu olacak. iş buluyor mu, evinde huzur, bereket var mı? kadına şiddet uygulanmıyor mu? Bunun tamamını biz yapacağız. Şiddetten arınmış, kavgadan arınmış toplum inşa edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6,3 milyon genç belirleyecek. Gençler önümüzdeki seçimlerde ilk kez sandığa gidip ilk kez oy kullanacaklar. Onlar demokrasi, özgürlük, iş istiyorlar, aş istiyorlar, çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar. Yurtdışına gitmek değil, kendi ülkelerinde çalışıp, ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorlar. Onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecekler. Onlar bizim gurur kaynağımız olacak. Onlar bizden daha iyi yetişti. Türkiye’nin geleceğini çok daha sağlıklı şekilde belirleyecekler. Gençler size güveniyor, inanıyoruz”. dedi

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet kin ve öfke intikam duygusu ile yönetilmez, akılla, bilgi, birikimle yönetilir, tecrübe ile yönetilir. Devlet kin ve öfke ile yönetilirse o zaman kavga çıkar. Sokakta, evde huzur olmaz. Biz gerçek anlamda huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de huzur içinde yaşayacak, bizi özgürce eleştirecekler. Bize oy vermeyi düşünmeyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan bana oy vereceksin. Yanlışım varsa çıkıp eleştireceksin, ben de saygı duyacağım. Bu inancımı her yerde korudum, korumaya devam edeceğim. Bu projelerden dolayı belediye başkanını, ekibini, arkadaşlarını kutluyorum, katkı veren ailelere de şükran borçluyuz”.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem da yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin yaşlı nüfusu giderek artıyor. Buna bağlı olarak yaşlı nüfusa yönelik bakım hizmetlerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere bugün iki tesisimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki projemiz de belediyelerimize ait arsalar üzerinde hayırsever desteğiyle hayata geçirildi. Çamlıca'da İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşimiz iki nesli buluşturan bir projedir. 7 bin metrekarelik alanda yaşlılarımız için 103 odası, spor salonu, atölyeleri, dinlenme salonları, sosyal alanları bulunan bu mekanda 50 çocuğa hizmet verecek bir kreş ve oyun alanlarımız vardır. İki neslin de birbirinden öğreneceği çok şey var. Türkiye'de de örneği olmayan bir uygulamanın başlangıcıdır. Özellikle huzurevindeki yaşlılarımıza iyi geleceğini, bu alanda örnek model oluşturacağını düşünüyoruz. Projemizin inşaat maliyetinin bir kısmı hayırsever İzzet Şadi Sayarel tarafından karşılanmıştır. Nilüfer halkı adına Sayarel'e teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız bir diğer projemiz Özlüce'de Ercan Dikencik Allzhemire Hasta Konuk Evi. Alzheimer oldukça yaygın. Ülkemizde 800 binden fazla hasta var. Hasta yakınlarını zor sürece sokan bu hastalıkta profosyonel yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bir alzheimer hastanız varsa dışarı çıkamazsınız. Hasta yakınlarının imdadına yetişecek bir tesisi Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3500 metrekare hasta konuk evinde demans (bunama) ve alzhemir hastalarına gece gündüz bakım hizmeti verilecek. Hayırsever katkılarıyla kazandırılan bu tesis için teşekkür ediyoruz. Her iki tesisimiz de yerel yönetim ve sivil toplum iş birliği ile şehre kazandırılmış, gerçek anlamda bir dayanışma örneği olan projelerdir. Önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum.

Bizler el birliğiyle Nilüfer’de dayanışmayı büyütüyoruz. Sosyal belediyeceliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatına sevgiyle dokunan bu hizmetlerin şehre kazandırılması çok kıymetli” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından katkısı olanlara plaket verildi.

