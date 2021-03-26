Yıldırım’da vatandaşa kolaylık sağlayacak protokol

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların teknolojinin nimetlerinden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay halletmeleri için önemli bir protokole daha imza attı.

Yıldırım Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü’ndeki işlem yoğunluğunu azaltıp işlem süresini kısaltacak protokol Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Tapu Müdürü Enes Gezmiş arasında imzalandı. Oktay Yılmaz, “Zaman, hiç kuşkusuz günümüzün en değerli hazinelerinden bir tanesi. Biz de bu doğrultuda hem bürokrasiyi azaltmak hem de Yıldırımlı vatandaşlarımızın kurumlar arasında zamanını en doğru şekilde değerlendirmesini amaçlayarak yeni bir çalışma gerçekleştirdik. Tapu ve belediye hizmetlerimizin hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile çalışanlarımızın iş yükünü azaltarak personelimizin ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak, online olarak tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin elden alınarak ibrâz edilmesindeki zaman kaybını ve yoğunluğu azaltacak bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazların emlak beyan değerleri, belediye başkanlığınca güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Ben bu protokolün ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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