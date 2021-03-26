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Toprak bereketleniyor, Bursa kazanıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 sonuna kadar 5 milyon meyve fidanını toprakla buluşturacak

İHA

Toprak bereketleniyor, Bursa kazanıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 sonuna kadar 5 milyon meyve fidanını toprakla buluşturacak

Bugüne kadar yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide fidan dağıtımı, ekipman ve eğitim desteği gibi konularla sürekli çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda hedef büyüttü. Bursa’da 2023 yılı sonuna kadar katma değeri yüksek 5 milyon meyve fidanını toprakla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, böylelikle tarım ekonomisine yıllık 250 milyon liralık katkı sağlamış olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim beyannamesinde yer alan 6 ana konu başlığından biri olan ‘Tarım ve Yerel Ekonomi’de bugüne kadar önemli çalışmalar hayata geçirilirken, Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmada çıtayı daha da yükseğe taşıdı. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. aracılığıyla yapılacak ‘5 Milyon Fidan Projesi ve Online Çiftçi Destek Sistemi’ düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.
Her yıl 1,5 milyon fide fidan
Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarımda 2023 vizyonunu değerlendiren Başkan Alinur Aktaş, göreve geldikleri ilk günden beri katma değeri yüksek ürün üretimine katkı verdiklerini hatırlattı. Bursa’yı özellikle üzümsü meyveler konusunda lider konuma getirmek amacıyla başlattıkları ‘kaliteli ahududu yetiştiriciliği’ ve ‘yaban mersini yetiştiriciliği’ projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 650 bin fidanı üreticimiz ile buluşturduk. 2021 yılı itibariyle yaban mersini ve ahududu yetiştiriciliği projelerimize ek olarak aronya, böğürtlen, gojiberry, çilek ve lavanta yetiştiriciliği projelerimizi de uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda üreticimize her yıl 1.5 milyon fide ve fidan desteği vereceğiz. Böylece 2023 sonu itibariyle 750 futbol sahası büyüklüğünde alanda 5 milyonu aşkın fide ve fidan kentimizin tarımına kazandırılmış olacak” dedi.
Yıllık 250 milyon liralık katkı
Bursa tarımına kazandırılacak 5 milyon fidan için yapılacak 25 milyon liralık yatırımın yarısının Büyükşehir tarafından sübvanse edileceğini kaydeden Başkan Aktaş, kalan yarısının ise ürününe göre çiftçilerden hasattan hasada birkaç vade ile alınacağını vurguladı. 5000 dekarı aşkın alanda yapılacak ihracata uygun nitelikte 7500 ton yeni ürün üretiminin Bursa tarımına kazandırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Her yıl artarak devam edecek üretim ile 2023 yılı itibariyle sadece direkt ürün bazlı gelirler ile şehrimizin ve ülkemizin, tarımgıda ekonomisine yıllık 250 milyon liralık katkı koyuyoruz. Fidanların verimli ömürlerinde ekonomimize toplamda 10 milyar liralık katkı koyuyoruz. Desteklerimiz ile oluşacak üretim alanlarının dolaylı gelir ve iş imkânları da göz önünde bulundurulduğunda tarım, gıda sanayi, işleme, ambalaj, gübre, yakıt, sarf malzemeleri, istihdam, tarım teknolojileri ve diğer ilgili sektörlerde, ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar, verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyarlık bir ekonomik döngü ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Yaklaşık 1.600 ailenin daha aile işletmeciliği modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koymasını sağlıyoruz. Ayrıca yine bu yolla yaklaşık 10 bin kişilik daha yeni istihdama kapı aralıyor ve bütün bir şehri saran, etkileyen ve hareketlilik kazandıran bir vizyonu ortaya koyuyoruz” diye konuştu.
Dijital tarım
Birçok hizmetin sanal ortama taşındığı dijitalleşen dünyada çiftçilere yönelik bazı hizmetleri de sanal ortama taşıdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, çiftçilerin hizmete daha kolay erişimi için “Tarım A.Ş. Destek Sistemi (TDS)” adlı online platformu hayata geçirdiklerini söyledi. Bir mobil uygulama ve web adresi ile hizmetleri çiftçinin ayağına götüreceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bu platform sayesinde çiftçilerimiz projelerimize başvurularını bulunduğu yerden kolaylıkla yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerimiz, sistem üzerinden ilgili formu dolduracak ve evraklarını da yine buradan ekleyebilecek. Destek başvurularında istenen toprak analizi için de online başvuru yapılacak ve ekiplerimiz gidip, toprak numunesi alacak. Analizler yapıldıktan sonra sonuçlar da yine mobil uygulama veya web adresinden görülebilecek. Böylelikle çiftçilerimizin hizmet ve desteklere anında ulaşmaları konusunda her türlü kolaylık sağlanmış olacak” dedi.
İhracat hedefi; 1 milyar dolar
Bursa’nın 2019 yılı tarımsal ihracatının 287 milyon dolar, 2020 ihracatının ise 350 milyon dolar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle pandemi sürecinde birçok sektörde gerileme yaşanırken, tarım sektöründe yükselme yaşandı. Biz ne için bugün 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koymayalım. Eğer gerçekten bu doğrultuda kendimizi yetiştirsek, kaliteli ürün, kaliteli pazarlama ve gerçekten doğru ürünü doğru yerde üretirsek ben inanıyorum ki hem Bursa ekonomisine hem ülke ekonomisine gerçekten ama gerçekten çok büyük bir katkıyı hep birlikte sağlamış oluruz. Şehrimizin tanıtımının dünyanın her yerinde yapılması, ürünlerimizin dünyanın her tarafına satılabilmesi için üretmeye ihtiyacımız var. Daha güzel ve daha bereketli bir Bursa için, geleceğimiz için gelin hep birlikte üretelim” diye konuştu.
Borsa’dan destek sözü
Toplantıya katılan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Ticaret Borsası olarak hayal ettikleri bir projenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Bursa’nın katma değerli ürün üreten bir şehir olduğunun altını çizen Matlı, “Sunumda hiç arpa veya buğdaydan bahsedilmedi. Tarımın en katma değerli ürünlerden bahsedildi. Hamisi olduğumuz bir Tarım Meslek Lisesi var. 400 dönümlük bir arazi var. Burada eğitim gören çocuklarımız da bu işe entegre edilirse Borsa Meclisi de bana 1 milyon lira harcama yetkisi verecektir. Ticaret Borsa olarak 1 milyonluk katkıyla daha çok üreten ve daha çok ihracat yapan şehir haline geleceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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