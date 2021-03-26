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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz

DHA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz


Muammer İRTEM Semih ŞAHİN Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasındaki herkesin kimliğine ve inancına saygı duyduklarını belirterek, "Bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de huzur içerisinde yaşayacak, özgürce eleştirebilecekler. Bize oy vermeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum; Beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan, bana oy vereceksin" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa´da Nilüfer Belediyesi´nin Çamlıca Mahallesi´nde yaptığı  İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi'ni açtı. Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik  Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin açılışını da telekonferansla gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile partililer eşlik etti.
`BURSA'YA GÜVENİ VERMEK ZORUNDAYIZ´
Açılışta `Hak, hukuk, adalet´ sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, tesislerin yapılmasına katkı veren herkese teşekkür etti. Son yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi´ni alamadıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kabahat bizde. Bütün partili arkadaşlarıma sesleniyorum; Biz Bursa´ya gerekli güveni vermek zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi´ni alıp, yeşil Bursa´yı tarihine uygun bir şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Bursa´yı tarihine yakışır, betondan arındırılmış, yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. İstanbul´da, Ankara´da, İzmir´de, Adana´da ne yapıyorsak aynısını Bursa´da da yapacağız. Bize düşen görev, önümüzdeki süreçte daha iyi çalışmaktır" dedi.
`BİZ AYRIM YAPMIYORUZ´
Belediye başkanlarına, hiçbir ayrım yapmadan, herkese eşit mesafede olmaları gerektiğini söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz sıradan bir parti değiliz, birlikten, beraberlikten yanayız, ayrım yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye´ye getirmek istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Halkına hesap veren, demokrasisi gelişmiş ülkeyi inşa etme anlayışıyla, kavgadan yana değil, huzurdan yana mücadele yapacağız. Kentler yaşanabilir olacak, insanlar kentlerde özgürce rahat dolaşabilecek, yeşil alanlar olacak, güven içerisinde çocuklar kreşlere, yaşlıları merkezlere getirilebilecek. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak hizmet götüreceksiniz. Kentin varoşlarında yaşayan insanlar da kentin tüm nimetlerinden yararlanacak. Kavgadan, ayrışmalardan yana değiliz, biz birlikten yanayız. Türkiye´ye örnek olan siyasi anlayışı yaşatmak, büyütmek zorundayız. Biz halkın partisiyiz, halktan yana projeler üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaş meydanlarında kurduğu gelenekten geliyoruz, kuvayi milliyeciyiz. Sıradan bir parti değiliz, birlikten, beraberlikten yanayız, ayrım yapmıyoruz. Türkiye´nin tüm coğrafyasında, nerede yaşarsa yaşasın herkesin kimliğine, inancına saygı duyuyoruz. İnsanların sorunlarıyla ilgileneceğiz. Üniversiteyi bitirmiş, çocuğu işsizse bu siyasetin konusu olacak. Şiddetten, kavgadan arınmış bir toplum inşa edeceğiz" diye konuştu.
`GENÇLER, SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK´
Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin gencin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençlerimiz demokrasiyi istiyor, özgürlüğü istiyor, iş istiyor, aş istiyor, üretmek istiyor, yurtdışına gitmek değil kendi ülkelerinde çalışıp ekonomiye katkıda bulunmak istiyor. Biz gençlerimizin yolunu açacağız. Onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek gurur kaynağımız olacak. Gençlerimiz, Türkiye´nin geleceğini çok daha iyi, sağlıklı bir şekilde belirleyecek. Gençler size güveniyoruz. Sizler Türkiye´nin kaderini değiştireceksiniz."
`DEVLET BİLGİ İLE YÖNETİLİR´
Gençlerin, 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarına, "Benim de umudum sizlersiniz" diyerek yanıt veren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:
"Devlet kin ile öfke ile intikam ile yönetilmez, bilgi ile birikim ile yönetilir. Kin ve öfke ile yönetilirse kavga çıkar, huzur olmaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de huzur içerisinde yaşayacak, özgürce eleştirebilecekler. Bize oy vermeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum; Beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan, bana oy vereceksin. Yanlışım varsa eleştireceksin, ben de saygı duyacağım. Bu inancımı her yerde korudum, korumaya devam edeceğim."
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, projelere katkı sunanlara teşekkürlerini sundu. Başkan Erdem, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi´nin örneği olmayan bir uygulamanın başlangıcı olduğunu ve örnek model oluşturacağını kaydetti.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN, Gürkan DURAL
2021-03-26 13:55:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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