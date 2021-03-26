Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı



Şenol POYRAZ / İZNİK,(Bursa),(DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde Nisanur (9) ve Aziz İslam (6) Yakut kardeşler, kuzu almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yardım kuruluşuna bağışladı.

İznik ilçesinde, yaşayan Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşler, uzun süreden beri kumbaralarında kuzu alabilmek için biriktirdikleri parayı İHH İnsanı Yardım Vakfı´na bağışladı. İki kardeş kumbaradan çıkan toplam 627 TL´yi makbuz karşılığında yetim çocuklar için kullanılması amacıyla İHH´ye teslim etti. Vakıf temsilcileri ise Yakut kardeşlere oyuncak ve çikolata hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-03-26 14:41:14



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