Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'nin kayınvalidesi de yaşamını kaybetti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİKestel ilçesinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin cenazesi Toki Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze namazına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve yakınları katıldı. Hastaneden taburcu edilip kayınvalidesi Ekmekçi'nin cenazesine katılan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin üzgün olduğu dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNAN

2021-03-26 15:03:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.