CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (2)

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi. Vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırıldı.Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN
2021-03-26 15:08:32
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.