Nilüfer'deki iki dev yatırım Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle kente kazandırdığı İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile açıldı. İki önemli yatırımın açılışını yapan CHP lideri “Bütün amaç daha güzel bir Bursa’yı inşa etmektir” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de her iki yatırımın da gerçek anlamda dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile öne çıkan Nilüfer Belediyesi, yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik 2 yeni tesisi daha hizmete açtı. Açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile

gerçekleşti. Belediyeye ait arsalar üzerine hayırsever desteğiyle Çamlıca Mahallesi’nde inşa edilen Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Özlüce Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin açılışı aynı törenle yapıldı. Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi önünde pandemi kuralları çerçevesinde

düzenlenen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Milletvekilleri, CHP ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İki nesli buluşturan proje

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının giderek arttığını ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusa yönelik

bakım hizmetlerine olan ihtiyacın da arttığını vurgulayarak, bu ihtiyaca cevap verecek 2 tesisi birden hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Konuşmasında huzurevi ve hasta konuk evi hakkında bilgi veren Başkan Erdem: “İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşimiz, isminden de anlaşılacağı gibi 2 nesli buluşturacak bir proje. 103 odası ile hizmet verecek bu mekanda ayrıca, 50 çocuğa hizmet verebilecek bir kreşimiz ve oyun alanlarımız var. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de örneği olmayan bu uygulamanın özellikle huzurevindeki yaşlılarımıza iyi geleceğini ve bu alanda örnek bir model oluşturacağını düşünüyoruz. Projemizin inşaat maliyetinin bir kısmı, hayırsever işadamı İzzet Şadi Sayarel tarafından karşılanmıştır. Ben kentimize sağladığı bu katkı nedeniyle Nilüfer halkı adına, Sayın Sayarel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Erdem, aynı törende açılışı yapılan bir diğer proje olan, Özlüce Mahallesi’ndeki Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin de Lions Kulüp ve Dikencik ailesi katkılarıyla hizmete

kazandırıldığını belirtti. Çağın hastalığı olarak anılan alzheimer hastalığının çok yaygın olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, şöyle devam etti: “Bir alzheimer hastanız varsa asla onu evde yalnız bırakıp dışarı çıkamazsınız. İşte bu durumları yaşayan hasta yakınlarının imdadına yetişecek bir tesisi elbirliğiyle Bursa’ya kazandırdık. Hasta Konuk Evi’mizde, demans ve Alzheimer hastalarına hem gece, hem de gündüz bakım hizmeti verilecek. Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu ile hayırsever Tülin Terzioğlu ve Edip Dikencik’in katkılarıyla kente kazandırılan bu tesis için Lions Kulüp ve Dikencik ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Her iki tesisin de yerel yönetimsivil toplum işbirliğiyle kente kazandırılmış ve gerçek anlamda dayanışma örneği olan yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “2 tesisin de temeli önceki dönemde

atıldı, ben önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e de teşekkür ediyorum. Bizler elbirliğiyle Nilüfer’de dayanışmayı büyütüyoruz ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyoruz. Yaşlılık döneminde vatandaşlarımızın hayatına sevgiyle dokunan, onların hayatını kolaylaştıran bu hizmetlerin kente kazandırılması çok kıymetli. Her 2 tesis de Nilüfer’e hayırlı olsun diyorum. Katkısı olan, emeği geçen herkese Nilüfer halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, '' Bütün amaç daha güzel bir Bursa’yı inşa etmektir''

Başkan Erdem’in ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi’nin kente çok değerli iki tesis kazandırdığını belirterek, “Bu hizmete katkı veren iş insanlarına

ailelere yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün amaç daha güzel bir Bursa’yı inşa etmektir. Yerel seçimlere girdik, Bursa Büyükşehir’i alamadık. Kabahat kimde? Kabahat bizde. Bursalılar’da değil. Dolayısıyla buradan bütün partili arkadaşlarıma seslenmek isterim. Biz Bursa’ya gerekli güveni vermek zorundayız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni alıp, ‘Yeşil Bursa’yı tarihine uygun yeniden inşa etmek zorundayız. Bunu yapacağız. Başkan adayımız burada, çalışıyor. Ben de izliyorum. Her anını izliyorum. Bursa’yı gerçekten de tarihine yakışır, yeşilliğine yakışır, betondan arınmış, yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Antalya’da, Eskişehir’de, Aydın’da ne yapıyorsak, ne yapmak istiyorsak, aynısını Bursa’da dayapacağız. Bursalılar da bunu hak ediyor. Dolayısıyla bize düşen görev önümüzdeki süreçte daha iyi çalışmaktır” diye konuştu. Belediye başkanlarından her zaman ayrım yapmamalarını istediklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, herkese eşit mesafede olmalarını istediklerini belirterek “Herkesin yardımına koşacaksınız ve harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz” dedi.

Kentlerin yaşanabilir olmasını istediklerini söyleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Kentte insanlar özgürce rahat dolaşabilecek. Kentlerin yeşil alanları olacak ve kentte yaşamanın ayrıcalıkları olacak. Yaşlı varsa, evde bakılamıyorsa böyle huzurevleri açılacak. Dolayısıyla insanlar güven içinde çocuklarını kreşe, yaşlıları belli merkezlere getirecekler. Kentin bütün olanaklarından yararlanacaklar. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak insanlara hizmet götüreceksiniz. Biz bunu yaparak Türkiye’ye örnek bir siyasi anlayışı yaşatmak ve büyütmek zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden sorumluyuz. Peki biz insanların nesiyle ilgileneceğiz; sorunlarıyla. Üniversiteyi bitirmiş çocuğu işsizse, o siyasetin konusu olacak. Onun kimliği, inancı değil. Onun çocuğu iş buluyor mu? Kadına şiddet uygulanmıyor mu? Bunlarla ilgileneceğiz. Şiddetten arınmış, kavgadan arınmış bir toplum inşa edeceğiz.”

Tören sırasında atılan “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu” sloganları üzerine gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin gencin oyları belirleyecek. Biz, onların yolunu

açacağız ve onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecekler. Onlar, bizim gurur kaynağımız olacak. Onlar bizden daha iyi yetişti, onlar Türkiye’nin geleceğini çok daha sağlıklı bir şekilde belirleyecekler. O nedenle gençler size güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilemeyeceğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti. “Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, tecrübeyle yönetilir. Biz, bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getireceğiz. Bize oy vermeyenler de huzur içinde yaşayacak bu ülkede. Bize oy vermeyenler de bizi özgürce eleştirebilecekler. Ben, bize oy vermeyi düşünmeyen bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Beni özgürce eleştirme hakkını elde etmek istiyorsan, bana oy vereceksin kardeşim. Yanlışım varsa çıkacaksın beni eleştireceksin. Ben de sana saygı duyacağım. Bu inancımı her yerde korudum, korumaya da devam edeceğim.”

CHP Genel Başkanı konuşmasını “Belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum, bu iki güzel tesise katkı veren ailelere de şükran borçluyuz onları da yürekten kutluyoruz” diyerek tamamladı.

Hayırseverlere teşekkür plaketi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin yapımına verdikleri katkı nedeniyle Uluslararası Lions Dernekler Yönetim Çevresi Federasyonu adına Dursun Özbek ile huzurevinin yapımına verdiği destek nedeniyle hayırsever işadamı İzzet Şadi Sayarel’e plaket vererek teşekkür etti.

Daha sonra kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Eski Devlet Bakanı Ertuğrul

Yalçınbayır, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca tarafından kurdela kesilerek her iki tesisin açılışı yapıldı.

