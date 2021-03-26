Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)

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TACİZCİ TUTUKLANDI

Bursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, `cinsel taciz´ suçundan tutuklandı. Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Gürkan DURAL

2021-03-26 16:52:34



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