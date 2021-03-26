Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Kent MeydanıTerminal tramvay hattı inşaatı tamamlama aşamasına geldi.

Kent Meydanı bölgesinde T2 Hattının T1 Hattı ile entegrasyonu çalışmalarının üçüncü etabına başlanacak. T1 ve T2 hatlarının makas entegrasyonu çalışmaları kapsamında İstanbul Caddesi’ni Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne bağlayan bölgesinde 27 Mart 2021 tarihi itibariyle çalışmalara şerit daraltması yapılacak. Bu çalışmalar esnasında T1 hattı çalışmayacak. Sürücüler alternatif güzergâh olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lâmbaları kullanabilecekler. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları istendi.

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