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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Önce vermeniz gereken cevaplar var"

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Önce vermeniz gereken cevaplar var"

Bursa'da CHP'li belediyelerin toplu açılış törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bursa'yı alarak daha güzel bir şehir haline getireceğiz" açıklamasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya hesaplarından açıklama niteliğinde bir paylaşım yaptı.
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu, "Bugün Nilüfer, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde toplu açılışlar yapıyorsunuz, Bursa’yı alarak daha güzel bir şehir haline getireceğinizi iddia ediyorsunuz, ama önce vermeniz gereken cevaplar var" diyerek muhalefet liderine sorular yöneltti.
İl Başkanı Davut Gürkan paylaşımında, "Bursa’da hep örnek gösterdiğiniz, 22 yıldır yönettiğiniz Nilüfer’e ne kadar yeşil alan kazandırdınız? Yeşil alan kazandırmayı bırakın, kaç mevcut yeşil alanı kiralayarak rant çetelerinin mekanı haline getirdiniz? Sosyal yaşam alanlarını hatta belediye hizmet alanlarını neden ticarileştirdiniz? Yıllardır büyükşehir belediyesinin hizmetlerine tabelalarınızı asmanın dışında, Nilüfer’e neden büyük bir yaşam alanı kazandıramadınız?Kırsal bölgelerde çiftçiye üretim için neden en küçük bir alan kazandıramıyorsunuz? Yıllardır dile getirdiğiniz Anadolu Arastası, kapalı pazar alanları gibi projeler neden bir türlü ilerlemiyor? Barış ve huzur kenti olarak adlandırılan Mudanya’da belediye başkanınız neden Mudanya tarihinde daha önce görülmemiş şekilde halk ve esnafla bu kadar davalık?
“Bizim belediyelerimiz şeffaf olacak” söylemlerinize rağmen projelerinizin bütçeleri neden meclis üyelerinden dahi saklanıyor? Seçim vaatlerinizde bulunan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Projesi, Mudanya’ya kazandırılması planlanan otopark alanları, ‘Altın Yıllar Yaşam Köyü’, Mirzaoba’da hayata geçirmeyi planladığınız‘Barış ve Özgürlük Ormanı’,eğitim ve spor vadileri, sokak hayvanları için barınak, spor tesisleri, Hasköy Kongre Merkezi, Cemevi, kadın dayanışma ve üretim merkezi gibi projelerinizde neden hiç adım atılamadı? Yine Bursa’nın gözde sahil kentlerinden Gemlik’te, çöpler bile toplanmazken Sayın Belediye Başkanınız seçim vaatlerinde bulunan projeler için neden çark etti? İskele düzenleme, Karsak Deresi ıslahı gibi projelerde topu neden Büyükşehir’e attı? İskele meydanı,deniz ulaşım hatları Kurşunlu Sosyal Yaşam Merkezi gibi projeleriniz de neden bir çivi dahi çakılamadı?" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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