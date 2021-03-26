Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Selahattin Bala (43) yönetimindeki 16 M 06044 plakalı, içerisinde 5 yolcunun bulunduğu halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Fatih Aydın'ın (41) kullandığı 34 NJ 2716 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-26 18:11:38
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