Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinden 2 yıl sonra özeleştiri yapıp o zaman az farklı seçimi kaybeden Mustafa Bozbey için, “Kendisi Bursa büyükşehir belediyesini alamadı, bunun sorumlusu Bursalılar değil, bizleriz. Biz bu konuda gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ve Mudanya belediyelerinin bir dizi açılışının ardından Gemlik Belediyesi’nin Halk Market, Kurşunlu Yaşlı Huzurevi, Uğur Böcekleri Kreşi açılışını gerçekleştirdi. Gemlik’teki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hakkı hukuku getirmekte kararlıyız. Bu ülkede düşünce özgürlüğü getirmeye kararlıyız. Gençleri başımızın üzerinde taşımaya kararlıyız. Gençler cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaktır. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Huzur kadar değerli bir şey yoktur. Türkiye’de huzurun olması gerekiyor. Toplumun kavgadan ayrılması gerekiyor. Millete hesap vermek gibi onurlu bir görevi belediye başkanlarımız yerine getiriyor” dedi.

Gemlik zeytinin tadını herkesin bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Yere düşen zeytini bile Gemlik Belediyesi 4 liradan aldı. Ne oldu çiftçi kazanmış oldu. Bunu her kesimde yapmak istiyoruz. Yeni siyaset anlayışını sadece siz değil, yakınınızla, taksicinizle, komşunuzla konuşun. Yeni siyaset anlayışının gelmesi gerektiğini söyleyin. Kimse yatağa aç girmeyecek. Hiçbir genç şu sosyal paylamışı yaparsam başıma bir şey gelir mi diye korkmayacak. Herkes beni özgünce eleştirebilecek. Biz ikinci yüzyılda, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımızda görevimize yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Bozbey olacağını da açıklayan Kılıçdaroğlu, “Ayrıca aramızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey de var. Kendisi Bursa büyükşehir belediyesini alamadı, bunun sorumlusu Bursalılar değil, bizleriz. Biz bu konuda gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık. Ama bu sefer önümüzdeki seçimler de alacağız. Bu defa gerekli çabayı gösterip kendisini koltuğa oturtacağız. Bursa beton Bursa olmaktan çıkıp, yeşil Bursa olacak” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan ise, “Toplumsal barışı sağlamazsak her şey boş. Bu hedefe götürmek için insanın kalbine dokunmak ve onun için dezavantaj görünen konularını sonlandırmaktır. Bizim için herkesin kalbine girmek çok önemliydi. Her şeyden çok barışmaya ihtiyacımız var. Ayrışmadan kutuplaşmadan uzak durup bir birimizi sevmeliyiz. Bütün projeleri bu yüzden hizmete aldık” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, açılış öncesi ise Dürdane Mahallesi'ndeki zeytin üreticileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

