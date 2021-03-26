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Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı

İHA

Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı

Mudanya Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek, “19 yıllık iktidarda ülkede 10 milyondan fazla işsiz var” dedi.
Mudanya Belediyesi’nin projelendirip hayata geçirdiği önemli projeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Bademli Mahallesi’nde belediyeye ait arazide hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kreş ve anaokulu, görkemli bir törenle hizmete alındı. Atölye aktivite odaları, konferans salonu, havuz, 9 derslik ve sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alan ve 3 bin 620 metrekarede inşa edilen alanın tüm proje işleri Mudanya Belediyesi tarafından yapıldı.
Açılış töreninde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “30 Mart 2014 göreve gelirken ‘Mudanya’da güzel şeyler olacak’ dedik. Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştik. Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz çalışarak öylesine işler yaptık ki Mudanya’da 50 yılında yapılan işlerin 50 katını 7 yılda yaptık. 100 proje dedik, 200 projeyi aştık. Burası çok önemsediğimiz bir proje ve temelini genel başkanımızla beraber attık ve 20 ayda bitirdik. Pandemiden dolayı açılışını geciktirdik. Bu projenin tamamı Mudanya belediyesinin personelleri tarafından yapıldı. Mudanya Belediyesi’ne göreve geldiğimizden beri restorasyon projeler dahil bütün projelerini kendi personelimiz çiziyor” dedi.

“Mustafa Bozbey’i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir tesisin temelini beraber atıldığını ifade ederek, “Şimdi açılışını yapıyoruz. İçinde pırıl pırıl çocuklar eğitim alıyor. İsmi de çok güzel. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi. Yerel yönetimlerde büyük başarılar elde ettik. Bursa ile ilgili umudum hep yarım kaldı. Mustafa Bozbey’i Bursa Büyükşehir Belediye başkanı koltuğuna oturtacağız. Çünkü Bursa’nın tarihten kaynaklanan bir özelliği var. Osmanlı’ya başkentlik yaptı. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. İnsanları da çok güzel. Ama biz CHP olarak bunu beceremedik. Önümüzdeki seçimlerde biz bunu başaracağız. Başarmaya mahkumuz. Mustafa Bozbey’i koltuğa oturtacağız. Diyeceksiniz ki neden? Nilüfer’i biliyoruz ve neden Bursa’nın her yeri Nilüfer gibi olmasın. Neden her mahallede kreş, engelli yerleri, huzur evi olmasın. Bir kentte yaşıyorsak o kentte yaşayanların hakları vardır. Kadınların, erkeklerin, çocukların, güzel bir doğaya, iyi şeylere hakkı vardır. Bunun yapacak belediye başkanlarıdır. Engelliler evde kalmaya mahkum mu? Onun da kentte gezmeye hakkı var. Bunu yapacak olan belediye başkanlarıdır. Belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Bütün engellere rağmen çalışıyorlar. Bütün baskılara rağmen çalışıyorlar. Hangi engeli çıkarırsalar çıkarsınlar şikayet etmeden engeli aşacaksınız ve hizmetleri yapacaksınız. Yaptığı eserlerle gurur duyacaksınız. Bütün belediye başkanları ile ben Ankara’da gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Bizim belediyelerde asgari ücret 3100 TL”
AK Parti belediyelerinin hükümetten bütçe ve desteklerinden faydalandıklarını buna rağmen askeri ücreti 2 bin 825 TL belirlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bizim en küçük belediyeden en büyüğüne kadar askeri ücret en az 3100 TL’dir. Biz alın terine daha fazla değer veriyoruz. Biz herkesin hakkını teslim etmeye çalışıyoruz. Onlar kesiyorlar. Hakları vermiyorlar. İnsanlar geçinemiyor. 10 milyon işsiz var. 19 yıldır iktidarsanız 10 milyonu işsiz. 1 milyondan fazla işsiz üniversite mezunu var. Bu çemberi kırmak zorundayız. Birlikte kıracağız. Dostlarla birlikte kıracağız. Aydınlık güzel Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Siyasetçinin değil, vatandaşın cebi dolacak”
Atatürk’ün çağdaş uygarlığı aşmayı hedef gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bu hedef eğitim ve aydınlık dünyanın inşası ile aşılır. Biz bunu yapacağız. Bizim gücümüz sizlersiniz. Bu ülkede yaşayan herkes, önyargılı olmayan herkes benim dostumdur. Bu ülkenin işçisi, memuru, sanayicisi, apartman görevlisi, sıradan vatandaş, çiftçisi, herkes benim dostumdur. Herkes için hizmet yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin sıcak yüzünü göstereceğiz. Ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kimliğimizde ayrımcılık olmaz. İnsanların inancına saygı göstereceksiniz. Evine insanlar huzur içinde gidecek. O zaman siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış olacağız. Kavga değil huzur istiyoruz. Bu memlekette beraber, kavgasız yaşamak istiyoruz. Parlamentoda milletvekili milletin vekili olacak, birilerinin değil. 600 kişi orada görev yapıyor ama demokrasilerde vesayeti kabul etmiyoruz. Çok zengin ve güzel bir ülkemiz var. Ama siyaset kurumu bizim arzu ettiğimiz kadar temiz değil. Biz siyasette de temizliği getireceğiz. Siyaset köşeyi dönme aracı olmayacak. Vatandaşın cebi dolacak. Siyasetçinin değil. Vatandaş köşeyi dönecek herkesin imkanları iyi olacak. Vatandaş fakir siyasetçiler köşeyi dönmeyecek” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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