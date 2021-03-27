Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Bursa Balıkesir karayolu üzeri Harmanlı kırsal mahallesi çıkışında meydana geldi. Harmanlı kırsal mahallesi tarafında bulunan 16 HDD 75 plakalı otomobil sürücüsü Murat Acar bir anda Bursa Balıkesir anayoluna çıktı. Bu esnada anayolda seyir halinde bulunan Metin Şen idaresindeki 16 S 8357 plakalı servis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alınan döndü.
Kaza sonrası Bursa Balıkesir karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Acar ve servis şoförü Metin Şen’in yanı sıra serviste bulunan işçiler tedbir amaçlı ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ne kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
YEREL HABERLER Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (5)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darbetti
YEREL HABERLER Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek ...
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Önce vermeniz gereken cevaplar var"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan ...
Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)
YEREL HABERLER Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (4)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti
Fuel-oil tankı alev aldı
YEREL HABERLER Fuel-oil tankı alev aldı
Osmangazi’den beşi bir yerde hizmet Deryanur Camii ek hizmet binası hizmete açıldı Hizmetlere Hollanda’dan teşekkür
YEREL HABERLER Osmangazi’den beşi bir yerde hizmet Deryanur Camii ek ...
TSYD Bursa Şubesi'nden Vali Canbolat'a ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi'nden Vali Canbolat'a ziyaret
Tacizci tutuklandı Bursa’da staja giden genç kıza cinsel organını gösterdiği öne sürülen ve genç kız tarafından kayda alınan 15 yaşındaki zanlı montundan yakalandı Sosyal medyada gündem olan tacizciyi üzerindeki mont yakalattı, zanlı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Tacizci tutuklandı Bursa’da staja giden genç kıza ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (3)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Nilüfer'deki iki dev yatırım Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı
YEREL HABERLER Nilüfer'deki iki dev yatırım Kılıçdaroğlu'nun ...
TSYD Bursa yöneticilerinden Vali Yakup Canbolat'a ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Bursa yöneticilerinden Vali Yakup Canbolat'a ...
İnegöl’de 8 kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de 8 kaçak yapı yıkıldı
Bursa'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "muhtar bile olamazsın" tepkisi Bursa'da çeşitli açılışlar sonrasında esnaf ziyareti yapan CHP Lideri hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı, ziyareti kısa kesti
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "muhtar bile ...