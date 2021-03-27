Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti

İHA

Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti

Mart ayının sonu gelmesine rağmen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı. Bursa’nın turizm merkezi Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz sürücüler aniden bastıran kar sebebiyle yolda kaldı. Görevden dönen sivil jandarma personelleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti.
Hafta sonu kayak yapmak isteyen tatilciler ve gü nübirlikçi vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Son günlerde Bursa’yı da etkisi altına alan kar yağışı sonrası Uludağ oteller bölgesinde kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü. Sezonun ay sonuna kadar devam edeceği müjdesi tatilcilerin rotalarını Uludağ’a çevirdi.
Uludağ’a çıkmak isteyen tatilciler aniden yağan kar sebebiyle yolda kaldı. Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayan vatandaşlar yolda kaldı. Yolu açmak için büyük çaba gösteren vatandaşların imdadına ise görevden dönen jandarma ekipleri yetişti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Uludağ yolunda jandarma ekipleri ve vatandaşlar yolda kalan araçları kenara çekerek yolu açtı. Kış lastiği ve zincir olmadan çıkışa izin verilmeyen Uludağ’da yolda kalan araçların hareket edebilmesi için zincir takmaları istendi. Araçlarına zincir takılmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yol kenarında kar topu oynayıp kızakla kayarak bu durumu fırsata çevirdi. Zincirlerini takan sürücüler yollarına kaldıkları yerden devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı boyası sürenler var” Yanık hakkında doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı ...
Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır ...
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre ...
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: ...
Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
YEREL HABERLER Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (5)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darbetti
YEREL HABERLER Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek ...
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Önce vermeniz gereken cevaplar var"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan ...
Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)
YEREL HABERLER Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (4)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti
Fuel-oil tankı alev aldı
YEREL HABERLER Fuel-oil tankı alev aldı
Osmangazi’den beşi bir yerde hizmet Deryanur Camii ek hizmet binası hizmete açıldı Hizmetlere Hollanda’dan teşekkür
YEREL HABERLER Osmangazi’den beşi bir yerde hizmet Deryanur Camii ek ...