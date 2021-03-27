Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç kadın, evinin bahçesinde ayağına üzerine çakılı çivi batan tahtayla hastaneye ulaştırıldı. Çivi, 30 dakika süren operasyonla çıkarıldı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki müstak evde yaşayan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Hadice Muhammed Said'in ayağına tahtaya çakılı çivi battı. Genç kadının ailesi, hemen sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını çivili tahta ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadının ayağındaki çivi, 30 dakika süren operasyonla çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-27 11:25:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.