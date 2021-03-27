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Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye çeki sahibini bekliyor

İHA

Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye çeki sahibini bekliyor

Bkmkitap kütüphaneler haftasında kitap okuma farkındalığını artırmak ve kitabın değerini hatırlatmak için bkmkitapcominstagram hesabında toplamda on bin lira değerinde hediye çeki veriyor.
Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta “Kütüphaneler Haftası” olarak kutlanmaktadır. Tüm okurların daha fazla kitap okuması, kütüphanelerde daha fazla zaman geçirmesi, kitaplardan daha fazla fayda sağlaması ve böylelikle kütüphanelere verilen değerin artmasını düşüncesi ile çıkılan bu yolda, yıllardır kutlamalarla okullarda kütüphanecilik ve araştırmanın önemi vurgulanmaktadır.
Bkmkitap sosyal medya üzerinden başlattığı farkındalık etkinliğinde instagramda “Bir Kitapla Mümkün” etiketi ile yaptığı paylaşımla bu harekete katılan okurlara binlerce lira değerinde hediye çeki dağıtıyor. Bkmkitap Sosyal Medya Yöneticisi İlker Abay “Kütüphaneler haftasında biz de Bkmkitap Ailesi olarak kitap okuma farkındalığı konusunda üzerimize düşeni yapmak istedik ve tüm okurlarımıza özel bir etkinlik tasarladık. Mesajımız da bir kitapla mümkün oldu. Çünkü biliyoruz ki şuan memleketimize hizmet eden tüm bilim insanları çocukken bir kitapla başladılar öğrenme serüvenine. Bir kitapla mümkün kılınan çok şey olduğunu biliyoruz ve tüm okurlarımız bilsin istiyoruz. Kitabın değerinin artması ve farkındalığın oluşması bizim motivasyon kaynağımız. Pandemi döneminde kısıtlamalarla kütüphanelere gitme şansımızın da azaldığı bu yılda kitapseverlerin kendi kütüphanelerini oluşturması için katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Milyonlarca kitaba ev sahipliği yapan bir kitabevi olarak ne kadar çok okura ulaşırsak, fayda sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu.
Kütüphaneler haftasına özel planladıkları bu etkinliğe ilginin yoğun olduğunu belirten Abay, “Geride bıraktığımız hafta ve gelecek haftayı kapsayan, toplamda iki kez bu etkinlikte çekilişle birinciye 2 bin TL, ikinciye bin TL, üçüncü ve dördüncüye 400 TL, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kişilere de 200 TL değerinde hediye çeki veriyoruz. Yani toplamda on kişi kazanıyor ve iki hafta boyunca yirmi şanslı kişiye hediye çeki veriyoruz. Tüm kitapseverler etkinlik detaylarını bkmkitapcominstagram hesabımızda ve bkmkitap.com web sitemizde inceleyebilirler” dedi.

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