Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da meydana gelen toprak kaymasında boşaltılan 12 binadan 3’ü tekrar açıldı Cadde esnafı dükkanlarını açmak istiyor Büyükşehir Belediyesi heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da meydana gelen toprak kaymasında boşaltılan 12 binadan 3’ü tekrar açıldı Cadde esnafı dükkanlarını açmak istiyor Büyükşehir Belediyesi heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başladı

İHA

Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da meydana gelen toprak kaymasında boşaltılan 12 binadan 3’ü tekrar açıldı Cadde esnafı dükkanlarını açmak istiyor Büyükşehir Belediyesi heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başladı

Bursa’da önceki gün toprak kaymasının yaşandığı bölgede mühürlenen 12 binadan risk görülmeyen 3'ü açıldı. Heyelanın yaşandığı apartmanların ön kısmındaki Kazım Baykal Caddesi esnafı dükkanlarını açmak istediklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi ise heyelan yaşanan nokta ve etkilenen binaların zemin etüdünü gerçekleştirirken, bölgede sondaj çalışması başlatıldı. Çıkacak bilirkişi raporuna göre bir hafta içinde binaların mühürlenmesine ya da açılmasına karar verilecek.
Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle Kazım Baykal Caddesi ve Üftade Türbesi sokağındaki bitişik nizam 12 bina tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde incelemeleri tamamlanan 3 bina yeniden kullanıma açıldı. Binaların doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının yeniden bağlanmasının ardından bina sakinleri evlerine yerleşti.

Zemin etüdü çalışması başlatıldı
Olay anından kısa bir süre sonra AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü ekipleri bölgeyi boşaltmıştı. Bugün ekipler bölgede zemin etüdü araştırması başlattılar. Sondaj ve zemin etüdü çalışmalarının bir haftada tamamlanmasının ardından boşaltılan binaların yeniden kullanılması yada yıkılması kesinleşecek.

Esnaf dükkanlarını açmak istiyor

Cadde üzerinde bulunan dükkanlarında boşaltılmasının ardından esnaf kara kara düşünüyor. Dükkanında herhangi bir göçük ve çatlağın bulunmadığını söyleyen esnaf Mustafa Yıldırım, “Binaların arkasında bir kayma meydana geldi. Bizim bina ile bir alakası yok. Yetkililer geldi inceleme yapıp gitti. Bize bilgi verilmeden dükkanımız kapatıldı. Bize kimse ne kadar kapalı kalacağımızı söylemiyor. Biz dükkanımızı kapattığımız gün aç kalırız. Bilgi de alamıyoruz. Herkes birilerine yönlendiriyor ama sonuç yok. Hasar tespit çalışması yapılıyor ancak bizim binamızda hiçbir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla maddi hasar haricinde diğer binalarda da bir şey yok. İşyerlerimizi açmak için engel yok. Bilirkişi rapor hazırlayacaksa bunun en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye çeki sahibini bekliyor
YEREL HABERLER Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye ...
Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs sebebiyle öğrenciler huzurevindeki büyükleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler
YEREL HABERLER Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs ...
(Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı Bisikletli gencin hayatının karardığı ân güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli ...
Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz ...
Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı boyası sürenler var” Yanık hakkında doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı ...
Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda ...
Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır ...
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre ...
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: ...
Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Gerekli çabayı harcayamadık ve sonucu alamadık”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’dan 2 yıl sonra gelen özeleştiri CHP ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
YEREL HABERLER Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (5)
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz ...
Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı
Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsünün otomobile çarpması kamerada
Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darbetti
YEREL HABERLER Fenomen Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek ...