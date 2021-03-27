Bursa’da belediye başkanı ‘Lüküs Hayat’ın Rıza’sı oldu, sahnenin tozunu attırdı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Bursa Mustafakemalpaşa Bölge tiyatrosu topluluğunun kendisini ziyaret edeceğini öğrenen Başkan Mehmet Kanar, "Sanatçı ayağa gelmez ayağına gidilir” diyerek Lüküs Hayat oyun provası olan tiyatroculara sürpriz yaptı. Kendisine de küçük bir rol isteyen Başkan Kanar, canlandırdığı karakterle sahnenin tozunu attırdı.

25 yılı geride bırakan Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosu, Türkiye'nin uzun soluklu tiyatro grubu olarak sergilediği 500'den fazla oyunla, merkez nüfusu 55 bin olan ilçede 98 bin sanatsevere ulaşarak sanat adına önemli bir görev üstleniyor.

Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bu özel gün vesilesiyle Bölge Tiyatrosu oyuncularımız ziyaretimize gelmek istediklerini öğrendim. Sanat için emek veren, alın teri döken arkadaşlarımın ayağımıza kadar gelmelerine gönlüm razı olmadı. Küçük bir rolle oyuna dahil olmak için bizzat ben de sahneye çıkmak istedim. Doktorundan hemşiresine, ziraat mühendisinden bankacısına, öğretmeninden esnafına, ev hanımından laborantına kadar gönüllülük esasıyla Bölge Tiyatromuzda sanatlarını icra eden arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istedim" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosu tarafından oynanan ve tiyatro tarihinin klasiklerinden biri olan 'Lüküs Hayat' provalarına katılan Başkan Mehmet Kanar, kostüm giyerek oyunun önemli karakterlerinden Rıza'yı canlandırdı. İlk kez bir tiyatro oyununda rol alan Başkan Kanar, sahnedeki jest, mimik ve performansıyla usta aktörleri aratmadı. Fıstık karakteri ile ikili diyalogun geçtiği sahneyi başarıyla oynadı.

'Çocuk tiyatrosu kuruluyor'

Bölge tiyatrosunda bugüne kadar 6 bin kursiyere eğitim verildiğini söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "Yeni dönemde oyunlarımızı kırsal mahallelerimize taşımayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı, vatandaşlarımızı sanatın içine dahil edeceğiz. Çocuk tiyatrosu kurmak adına da çalışmalarımıza başladık. Evlatlarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parolasıyla geleceğe hazırlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tiyatro gününü kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, oyunculara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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