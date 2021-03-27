Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ambalaj ürünleri satılan 3 kalı mağazada çıkan yangın bir saatte söndürüldü.

Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde bulunan mobilya ambalaj ürünleri satan 3 katlı mağazada çıktı. 2'nci ve 3'üncü katları saran alevlere, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması yaparken birinci kattaki malzemeler çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-27 12:38:40



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