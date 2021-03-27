Bursa’nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

İHA

Bursa’nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

Bursa’nın şu anki en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı inşaatı, tüm hızıyla yükselirken, insanların inşaata olan merak ve ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Her gün binlerce kişi, şantiye izleme çerçevesinden meraklı gözlerle bakarak, inşaattaki çalışmaları yakından takip ediyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydan Projesi, yükselmeye devam ediyor. Korona virüse karşı önlemlerin üst seviyede tutularak yürütülen inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 2 bin araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazıldı ve meydanın etrafına 632 fore kazık dikildi. Yaklaşık 1 yıl süren hafriyat çalışmalarının ardından beton dökme işlemlerinin de tamamlandığı meydan inşaatında, kaba inşaatın ise yüzde 30’u tamamlandı. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesinde yer alacak olan sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile de Bursa’nın yeni marka değeri olacak.
Bursa’nın en büyük meydanı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, insanların şehrin merkezinde yükselen bu dev projeye olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Meydan inşaatındaki son durumu merak eden vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi’nin televizyon görseli şeklinde yaptığı ‘Şantiye İzleme’ penceresinden bakarak, şantiyedeki vinç ve iş makinelerinin
çalışmalarını takip ediyor. Her gün binlerce kişinin durup baktığı Osmangazi Meydanı projesi, henüz inşaat aşamasında izlenme rekorları kırıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Meydanı inşaatının bu kadar ilgi görmesi, bizim için önemli. Bu vatandaşlarımızın projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Vatandaşlarımız Şantiye İzleme penceresinden bakarak, inşaatın geldiği son noktayı izliyor. Biliyorum ki, kentin yeni cazibe merkezi olacak olan Osmangazi Meydanı’na biran önce kavuşmak istiyorlar. Vatandaşlarımız merak etmesinler, çalışmalarımız, kar, kış, yağmur, çamur demeden sürüyor. İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi
YEREL HABERLER Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi
İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
YEREL HABERLER İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde ...
Bursa'da korkutan yangın, esnaf el birliğiyle malzemeleri dışarıya çıkardı
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın, esnaf el birliğiyle ...
Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Bursa’da belediye başkanı ‘Lüküs Hayat’ın Rıza’sı oldu, sahnenin tozunu attırdı
YEREL HABERLER Bursa’da belediye başkanı ‘Lüküs Hayat’ın Rıza’sı ...
Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
YEREL HABERLER Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da meydana gelen toprak kaymasında boşaltılan 12 binadan 3’ü tekrar açıldı Cadde esnafı dükkanlarını açmak istiyor Büyükşehir Belediyesi heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da ...
İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye çeki sahibini bekliyor
YEREL HABERLER Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye ...
Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs sebebiyle öğrenciler huzurevindeki büyükleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler
YEREL HABERLER Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs ...
(Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı Bisikletli gencin hayatının karardığı ân güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli ...
Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz ...
Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı boyası sürenler var” Yanık hakkında doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı ...
Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda ...
Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü 2 ağır ...
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre ...
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: ...
Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz var” Kılıçdaroğlu Mudanya’da çocuk akademisi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “19 yıllık iktidardalar 10 milyon işsiz ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı