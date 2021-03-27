Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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