Bursa'da istinat duvarının çökmesiyle hasar gören binalarda hasar tespit çalışması sürüyor 



Huzeyfe ÖZDEMİRDerya EVREN/ BURSA (DHA)BURSA´da 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binaların bulunduğu noktada çalışmalar sürüyor. AFAD koordinesinde zemin etüdü ve sondaj çalışması başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, "Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız" dedi.

Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi´nde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı, geçen perşembe günü toprak kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, ekiplerce, çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak, caddedeki 7 bina ve 60´a yakın dairede yaşayanlar tahliye edildi.

ZEMİN ETÜDÜ VE SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLADI

AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde, zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binaların bulunduğu noktada zemin etüdü çalışması başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bölgede sondaj çalışmalarını yürütüyor. Çökmenin yaşandığı alana mavi branda serilirken, bölge, dronla görüntülendi. Hasar gören binaların yıkılıp, yıkılmayacağına ekiplerin çalışması sonucunda karar verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, "İstinat duvarı içerisindeki toprak yapı, yağan kar ve yağmurlardan dolayı doygun hale gelip kaydı. Yüzeysel bir kayma olarak da değerlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız. Buradan çıkacak sonuçlar neticesinde de teknik bir rapor oluşturacağız. Rapor neticesinde de gerekli olan önlemler kısa sürede alınacaktır. Şu anda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmada belirli zemin yapısına bakıyoruz. Büyük bir heyelan beklentisi var mı, yok mu, bu rapor doğrultusunda ortaya çıkmış olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN

2021-03-27 16:01:21



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