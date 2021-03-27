Bursa'da istinat duvarının çökmesiyle hasar gören binalarda hasar tespit çalışması sürüyor 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da istinat duvarının çökmesiyle hasar gören binalarda hasar tespit çalışması sürüyor 

DHA

Bursa'da istinat duvarının çökmesiyle hasar gören binalarda hasar tespit çalışması sürüyor 


Huzeyfe ÖZDEMİRDerya EVREN/ BURSA (DHA)BURSA´da 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binaların bulunduğu noktada çalışmalar sürüyor. AFAD koordinesinde zemin etüdü ve sondaj çalışması başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, "Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız" dedi.
Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi´nde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı, geçen perşembe günü toprak kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, ekiplerce, çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak, caddedeki 7 bina ve 60´a yakın dairede yaşayanlar tahliye edildi.
ZEMİN ETÜDÜ VE SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLADI
AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde, zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binaların bulunduğu noktada zemin etüdü çalışması başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bölgede sondaj çalışmalarını yürütüyor. Çökmenin yaşandığı alana mavi branda serilirken, bölge, dronla görüntülendi. Hasar gören binaların yıkılıp, yıkılmayacağına ekiplerin çalışması sonucunda karar verilecek.
Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, "İstinat duvarı içerisindeki toprak yapı, yağan kar ve yağmurlardan dolayı doygun hale gelip kaydı. Yüzeysel bir kayma olarak da değerlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız. Buradan çıkacak sonuçlar neticesinde de teknik bir rapor oluşturacağız. Rapor neticesinde de gerekli olan önlemler kısa sürede alınacaktır. Şu anda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmada belirli zemin yapısına bakıyoruz. Büyük bir heyelan beklentisi var mı, yok mu, bu rapor doğrultusunda ortaya çıkmış olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN
2021-03-27 16:01:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza... Bursa’da parkta oynayan çocuk demir oyuncakta sıkıştı Parktaki oyuncağa sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza... Bursa’da ...
BURTİMDER’de Murat Çakmaker dönemi başladı
YEREL HABERLER BURTİMDER’de Murat Çakmaker dönemi başladı
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
RUMELİSİAD’da yeni Başkan Zarif Alp
YEREL HABERLER RUMELİSİAD’da yeni Başkan Zarif Alp
Daha yeşil Yıldırım için fidanlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Daha yeşil Yıldırım için fidanlar toprakla buluşuyor
Bursa’nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme ...
Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları ...
Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi
YEREL HABERLER Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi
İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
YEREL HABERLER İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde ...
Bursa'da korkutan yangın, esnaf el birliğiyle malzemeleri dışarıya çıkardı
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın, esnaf el birliğiyle ...
Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Bursa’da belediye başkanı ‘Lüküs Hayat’ın Rıza’sı oldu, sahnenin tozunu attırdı
YEREL HABERLER Bursa’da belediye başkanı ‘Lüküs Hayat’ın Rıza’sı ...
Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
YEREL HABERLER Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da meydana gelen toprak kaymasında boşaltılan 12 binadan 3’ü tekrar açıldı Cadde esnafı dükkanlarını açmak istiyor Büyükşehir Belediyesi heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor.... Bursa’da ...
İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de sürü yönetimi eğitimi başladı
Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye çeki sahibini bekliyor
YEREL HABERLER Kütüphaneler Haftasına özel binlerce liralık hediye ...
Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs sebebiyle öğrenciler huzurevindeki büyükleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler
YEREL HABERLER Bursa’da dijital el öpme dönemi Korona virüs ...
(Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı Bisikletli gencin hayatının karardığı ân güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli ...
Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz ...
Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı boyası sürenler var” Yanık hakkında doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahı Dr. Sabriye Dayı: “Yanıklara ayakkabı ...
Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda ...
Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını