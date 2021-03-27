TOFAŞ - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Tomislav Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 9, De Vaughn Akoon Purcell 11, Semaj Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8
EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Rashard Kelly 15, Mouhammadou Jaiteh 15, Kenneth Hayes 13, Marko Tomas 7, Can Uğur Öğüt 9, Alp Karahan 3, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4
1'İNCİ PERİYOT: 27-21
İLK YARI: 49-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-50
ING Basketbol Süper Ligi´nin 26'ncı hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol´u 84-72 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.
Mücadeleye Berk ve Berkan´ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, pota altı üstünlüğü ile kısa sürede farkı açarak 5'inci dakikayı 16-10 önde geçti. Marko Tomas´ın sayılarıyla direnç gösteren konuk ekip, skoru 18-14´e getirse de; kalan bölümlerde yabancılarından da skor katkısı alan Bursa ekibi, ilk periyodu 27-21 üstün tamamladı.
İkinci periyotta karşılıklı sayılar görülmesine karşın, 14'üncü dakikada vites artıran TOFAŞ, farkı da çift hanelere taşıdı: 36-26. Zubcic´ın dış atış isabeti ve Berkan´ın smaç basketiyle ritim bulan Bursa ekibi, skoru 41-28´e çekti. Bursa ekibi kalan bölümlerde farkı korudu ve soyunma odasına 49-36 önde gitti.
Oldukça skorer geçen ilk yarının ardından, takımlar 3'üncü periyotta savunmalarına ağırlık verdi. Phillip ve Zubcic ile turnike basketleri bulan Bursa temsilcisi, 23'üncü dakika içerisinde farkı 15´e çıkardı: 56-41. Bu bölümde iki ekibin de karşılıklı sayıları sonrası, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 62-50 üstün başladı.
Akoon Purcell´in üst üste sayılarıyla rahatlayan TOFAŞ, hücumdaki üretkenliğine Berk ve Christon ile devam etti. Alihan´ın turnike basketi sonrası, 33'üncü dakika içerisinde fark 21 sayıya çıktı: 73-52. Bu bölümde Gaziantep temsilcisi direnç gösterse de, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, karşılaşmayı 84-72 kazandı.
Bu sonucun ardından Bursa ekibi, ligdeki 16'ncı galibiyetini elde ederken; Gaziantep Basketbol ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-03-27 17:35:25
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