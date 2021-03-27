Bursaspor’dan Eskişehirspor’a geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından, sporcusu, antrenörü ve personelinde korona virüs testi pozitif çıkan Eskişehirspor Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig’de yer alan Bursaspor aynı ligde mücadele eden Eskişehirspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Eskişehirspor’un sporcuları, antrenörleri ve personelinde Covid19 bulgularının pozitif çıkmasının ardından yeşilbeyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından şu bildiriyi yayımladı:

"Covid19 testi pozitif çıkan Eskişehirspor Kulübü sporcularına, antrenörüne ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

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