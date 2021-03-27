Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Yeşilbeyazlı takım akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla günü çift idmanla tamamladı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas, pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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