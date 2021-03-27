Dolunayın bulutlar arasındaki dansı mest etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulutlar arasındaki dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

İnegöl'de gökyüzünde dolunay şöleni yaşandı. Ayın son dolunayı görenleri mest etti. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştırırken bulutların ayın üzerinden geçmesi ise ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.