Merdiven altı saç ekimine dikkat Saç ekiminde bilinmesi gereken 4 altın kural

Saç ekiminin cerrahî bir operasyon olduğunu ifade eden uzmanlar, işlemlerin plastik cerrah, dermatolog ya da genel cerrahî uzmanı tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Saç ekimindeki 4 altın kurala işaret eden Saç Ekim Sağlık Danışmanı Yüksel Umut Tetik, merdiven altı yapılan işlemlerde can sıkıcı sonuçların ortaya çıktığını ifade etti.

Saç ekiminin 2000’li yıllardan beri yapılan ve günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Jimer Saç Ekim Sağlık Danışmanı Yüksel Umut Tetik, saç ekiminin tıp dilinde alopecia hastalığı olduğunu belirtti. Tetik, “Bu işlem, iki kulak arası ve kafanın tam arka bölgesinde ki dökülmemeye dirençli (donör) alandaki saç köklerinin estetik bir biçimde özel micro cihazlar ile dokularıyla birlikte cerrahi olarak alınıp eksik, olmayan yada seyrelmiş olan kafanın üst bölgesine yine cerrahi olarak transferi işlemidir. Saç Ekimi işlemi bir anlamda doku naklidir ve cerrahi bir operasyondur. Bu işlem kişiye lokal anestezi verilerek 5 8 saat içerisinde yapılır. İstirahat süreci 2, iyileşme süreci 1012 gündür. Yeni saçların tekrar çıkma süreci kişiden kişiye farklılık göstererek 1215 ay arasıdır. Saç ekiminde genellikle en yaygın teknik olan Follicular Unit Extraction (FUE) tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik eski tekniklere göre daha başarılı, ağrısızacısız, kanama ya da dikiş olmadan, kişinin hem donör alanda hem de yeni saçların ekildiği bölgede iz bırakmayan konforlu bir yöntemdir. FUE tekniği zaman içerisinde daha gelişerek şuan ki kullandığımız safir uç ile birleşerek çok daha konforlu bir hale gelmiştir. Safir uç (punch) eski normal uçlara göre daha konforlu, verimli ve daha sık saç ekimi yapılmasına olanak sağlamaktadır” dedi.



Saç ekiminde 4 altın kuralın olduğunu belirten Yüksel Umut Tetik, “Evvela kişiye özel tetkikler yapılır. Herkesin saç biçimi kendisine özeldir. Bu sebeple saç ekimi yapılacak kişinin saç analizi uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. İkinci olarak doğru biçimlendirmedir. Saç ekiminin yapılış biçimi, saç yönlerinin doğru analizi saç ekimi işlemi için çok önemlidir. Donör olarak alınacak saç yönlerinin ekim yapılacak bölgeye uygun olması doğru sonuç için gereklidir. Üçüncüsü süreç yönetimidir. Saç ekimi tek seanslık bir işlem değil, danışmanlık ile sürdürülmesi gereken, bakım ve kontrolleri olan karşılıklı bir süreçtir. Bu süreçte saç ekimi yapıldığı yerden danışmanlık desteği almayı ihmal etmeyin. Son olarak uygun ortam ve standartlardır. Saç ekimi standartları, kimler tarafından nerelerde yapılabileceği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Toplum sağlığını korumak adına saç ekimi işlemlerinin Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hastane ve tıp merkezlerinde yapılması gerekmektedir” dedi.

Saç ekimi işlemi öncesi yapılan incelemelerde kişinin herhangi bir hastalığının olmaması ve kendisine anlatılan süreçleri kabul etmesi gerektiğini belirten Tetik, “Saç ekimi işleminin planı ve süreçleri kabul etmeyen kişilere kesinlikle işlem yapılmaz. Kalp ile ilgili herhangi bir problem, ileri derece yüksek tansiyon hastalığı, srekli kan sulandırıcı ilaç kullanımı, daha önce karaciğer yada akciğer nakli olmuş kişiler, karaciğer hastalığı olan, ileri seviye şeker hastalığı olan, yüksek değerde Hepatit B ve Hepatit C değeri olan, kanser hastaları, saçlı bölgede aktif dermatit veya saç kıran olan, HIV ( aids ) mikrobu olan, daha önce beyin ameliyatı olmuş kişiler, yüksek derecede antidepresan ilaç kullanan, daha önce anjiyo olmuş ve stent takılmış kişilere kesinlikle saç ekimi işlemi yapılamaz” şeklinde konuştu.

Saç ekimi işleminin Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel tıp merkezi ve hastanelerde yapılabileceğini belirten Saç Ekim Sağlık Danışmanı Yüksel Umut Tetik, “Klinik, güzellik merkezi, estetik merkezi ve ofis ortamında saç ekimi işlemi yapılması kesinle yasaktır. 2.05.2003 Tarih ve 25106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12. maddenin g bendi ve 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 39. maddenin b bendi ve Mülga Yönetmeliğinin 21. maddesine göre sadece tıp merkezi, ve hastanelerin ameliyathane kısımlarında ya da bu standartlara getirilmiş işlem odalarında saç ekimi işlemi yapılabilir. Saç ekimi işlemi cerrahi ve kişinin dış görünüşünü direkt etkileyecek bir işlem olduğu için, öncesinde dikkat edilmesi, yapılması veya yapılmaması gereken kurallar vardır. En az 10 günce kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa bırakılmalı. İleri derece olmayan tansiyon hastalığı var ise, 1 hafta önceden günlük kendi imkanlarıyla, 23 saatte bir tansiyon alınıp not edilmelidir. İşlem günü kardiyoloji muayenesi yapılır. İleri derece tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilere kesinlikle saç ekimi yapılmaz. Sigara, alkol, enerji içeceği kullanımı varsa en az 10 gün önce tüketimi durdurulmalıdır. İşlemden 1 gün önce de bitki, aromatik çay ve çok yağlı, baharatlı ve kişiyi rahatsız edecek yiyecekler tüketilmemeli. Saç ekimi işleminde fazla greft kök sayılarına ulaşılabilmesi arzu edilen bir durumdur, ama bu durumu da kişinin beslenme şekli belirlemektedir. En az 20 gün önce bitkisel ve organik beslenilmelidir. Sebze ve yeşillik tüketimine ağırlık verilmeli, protein ve karbonhidrat türü yiyecekler azaltılmalıdır. Köklerin alınacağı donör alanın doku sağlığı bu şekilde düzenlenecektir. Spor yapan kişilerin eğer kullanıyorsa 6 ay önceden, protein tozu, amino asit ve kas yapıcı toz, ürün, kimyasal vb. maddeleri kullanmayı bırakmalıdır. Saç çıkartacağına inanılan ve bu şekilde reklam yapılan renkli sular, minoxil, minoxidil veya kimyasal kozmetik içerikli serum, sprey ve şampuanları en az 6. ay önceden kullanımı bırakılmalıdır. İşlem günü sabah hastaneye gelmeden önce o günkü uyku düzeni iyi ayarlanmalı, işleme yorgun ve uykusuz girilmemelidir. Kafa bölgesine herhangi bir madde sürülmeden, sabah belirtilen saatte, öncesinde anlatılan talimatlara göre işleme gidilmelidir” dedi.

