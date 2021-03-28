Girit Mahallesi planlarına anıtlar kurulundan beklenen onay geldi

Mudanya’nın önemli tarihi ve turistik değeri Girit Mahallesinde esnafın ruhsat mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan plan revizyonlarına beklenen onay geldi. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi’nin Girit Mahallesi için hazırladığı, konut, ticaret, hizmet bölgeleri, kentsel tasarım alanları sınırlarının belirlendiği plan değişikliğini onayladı.

Mudanya Belediyesi’nin Girit Mahallesi esnafının ruhsat mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı 1/1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Kentsel Sit Alanı 1/ 5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin detaylı çözümler üretilen planlar, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26 Mart tarihli toplantısında görüşüldü. Konut, ticaret, hizmet bölgeleri, kentsel tasarım alanları sınırlarının belirlendiği revizyon, kurulca uygun bulundu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyemizin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5000’lik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar vermiş, ardından da zaman kaybetmeden plan çalışmalarına başlamıştık. Mevcut SİT sınırı, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticarethizmetkonut fonksiyonlarının da aynı özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edildi. Mudanyamızın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletmenin mağduriyetinin giderilmesi ve Girit Mahallesi olarak anılan bölgenin açık hava müzesi haline getirilmesi çabamız, tarihsel geçmişi bulunan kentlerimiz için de emsal olacak. Mudanyamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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