7 yaşındaki Bade'nin İznik Gölü sitemi

İznik Gölü’nde yaşanan kuraklığa üzülen 7 yaşındaki Bade’nin sitemi hem güldürdü, hem düşündürdü.

Ailesi ile birlikte İznik Gölü Orhangazi sahiline giden 7 yaşındaki Bade Giden, göl suyunun 100 metreye yakın çekilmesine kızınca sitem etti. Babası Okan Giden tarafından kameraya kaydedilen Bade, "Bu göl suyu niye böyle. Boşa harcanmış. Bana söyleyin insanlar. Millet söyleyin, size sesleniyorum" sözleri ile hem güldürdü, hem düşündürdü. Baba Okan Giden ise 1. sınıf öğrencisi olan Bade’nin okulda su tasarrufu konusunda ders alırken etkilendiğini ifade ederek, "Okulda öğretmeni suyu boşa akıtmayın diyormuş. Göle geldiğimizde suyun çekildiğini söyledim. Bade de bu suyu kim harcamış diye sorguladı" dedi.

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