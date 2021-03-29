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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahanlılar başkanını seçti

İHA

Ardahanlılar başkanını seçti

Bursa'daki Ardahanlılar, Bursa Ardahan Dernekler Federasyonu (BUARDEF) Başkanı Gürsoy Akpınar ve yönetim kurulu oybirliğiyle göreve getirdi.
Bursa Ardahan Dernekler Federasyonu (BUARDEF) Ördekli Kültür Merkezinde 3. olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı da işadamı Gürsoy Akpınar ve yönetim kurulu oybirliğiyle seçildi. Yeni başkan Gürsoy Akpınar, "Bir Ardahan kadar hemşehrimiz, yaklaşık 108 binden fazla Ardahanlı Bursa'da yaşamaktadır. Kentlilik bilinci içinde Bursa'ya değer katan çok kıymetli işadamı, siyasetçi, bürokrat, teknokrat, üniversite hocası ve mesleğinde kendini geliştirmiş insanlarımız vardır. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bursa'dan yüzümüzü Ardahan'a dönerek Ardahan ve beş ilçesi Posof, Çıldır Hanak, Damal ve Göle'nin gelişmişlik düzeyinin artırılması için devlet ve kurumları arasında köprü görevini ifa etmeye çalışacağız. Kardeş şehir uygulamalarını geliştirmek ve ilişkileri üst seviyede tutmak istiyoruz. Hemşerimize en iyi hizmeti sunmak için ben ve yönetim kurulum gayretli çalışmalar içinde bulunacağız. Her kardeşimin değerli fikirlerinden istifade edeceğiz. Federasyonumuza kalıcı bir yer almak için işadamı hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum. Başta kurucu Genel Başkanımız Zekai Aydın ve Şinasi Güneş olmak üzere geçmiş dönem hizmetlerde bulunan bütün herkese hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Erarslan Polat'tan başkanlığı devralan Gürsoy Akpınar'ın yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
"Gürsoy Akpınar, Levent Çelik, İhsan Bilgili, Erkan Demir, İbrahim Kuri, Atıf Demirci, Ayhan Yener, Fevzi Kaşıkcı, Erdal Kurutaş, Gökhan Akçay ve Sibel Kaya."

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