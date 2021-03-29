Mustafakemalpaşalı sporcu ödülle döndü

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Mustafakemalpaşalı bisiklet tutkunu genç sporcu, Erzurum Palandöken snow downhill yarışlarından dereceyle döndü.

24 Mart tarihinde Palandöken Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, master ve elit kategorisinde yapıldı. Çeşitli vilâyetlerden gelen 30 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye giren Erdinç Karlı, elit kategorisinde ikinci olarak kupa kaldırdı. Heyecan dolu mücadelenin ardından ilçeye dereceyle dönen genç sporcu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı. Kanar, onlarca sporcunun arasından derece alarak ilçeye sevinç yaşatan genç sporcu Erdinç Karlı’yı tebrik ederek başarılar diledi. Sporun her alanında boy gösteren gençlerin başarı elde etmesi gurur verici diyen Başkan Mehmet Kanar, spora ve sporcuya destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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