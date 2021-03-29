Osmangazi’den 189 bin erişimli eğitim rekoru

Osmangazi Belediyesi’nin internet alanında önemli bir ihtiyacı karşılamak için başlattığı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi 189 bin 600 rekor erişim ile sona erdi.

İnternet ve teknolojik gelişmeler, iş, eğitim, sağlık, ticaret ve sosyal yaşamanın vazgeçilmez ve ayrılmaz parçası oldu. Dünyanın cep telefonları ve bilgisayarlara sığmasına neden olan internet ve teknoloji ile sınırları ortadan kaldırdı.

Talepleri dikkate alan Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara fayda sağlamak ve günün ihtiyaçlarından, değişim ve gelişmelerden geri kalmamaları için Türkiye’nin en kapsamlı online Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi başlattı.

4 hafta 48 saat süren eğitimde Türkiye’nin profesyonel eğitmenleri; Google Partners Eğitmeni Partner Ajanslar Direktörü Özgür Deniz Aydın tarafından Google ile Dijital Pazarlama, Sezgi Karabaş Sosyal Medya Kullanımı, Furkan Acarel tarafından Facebook ile Dijital Pazarlama eğitimi verildi.

10 binin üzerinde katılımcının rekor başvurusuyla başlayan eğitim online olarak canlı yayınlanması nedeniyle de çok yoğun ilgi gördü. Sosyal Medya ve Video sayfaları üzerinden paylaşılan organizasyona 189.600 erişim istatistiği ile de bir ilk gerçekleştirdi. Alanında Türkiye’nin en yoğun katılımlı Online Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi olan özel programda, sertifika almaya hak kazananlara belgeleri de dağıtılmaya başlandı.

Eğitim programına gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların iş ve sosyal hayatına katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Dündar, internet ve teknoloji iş birliğinin dünyayı cep telefonlarına, bilgisayarlara sığdırarak sınırları, mesafeleri ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, “İletişimin azamî seviyede yaşandığı bu yüzyılda çağa ayak uydurmak için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bizler de ‘Osmangazi Her Yerde’ diyerek hizmette sınır tanımıyoruz.” diye konuştu.

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