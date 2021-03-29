Taksicilere denetim

Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Vahit Girgin, korona virüs tedbirleri kapsamında durak ve dolmuş taksileri ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Taksilerde titizlikle alınan tedbirlerden memnun olduğunu dile getiren Oda Başkanı Vahit Girgin, güvenli ve sağlıklı bir seyahat için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riâyet edilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçede hizmet veren taksicilerle fikir alış verişinde bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Vahit Girgin, alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını kaydetti.

Girgin, “Hem maske, hem sosyal mesafe, hem de araçlarda dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ederek, meslektaşlarımızla bilgi alış verişinde bulunduk. Şu ana kadar yaptığımız ziyaretlerde bir meseleleyle karşılaşmadık. Gayet düzgün. Yolcular da maske takarak, mesafe kuralına uyuyor. Araçlarda her türlü temizlik maddesi bulunuyor. Güvenli ve sağlıklı bir seyahat için maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte riâyet etmeliyiz. Bu nedenle hem halkımıza hem de sürücülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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