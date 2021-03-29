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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi

İHA

Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi

Bursa’nın İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, 100. Yıl İlkokulu öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde çevre temizliği yaptı.
Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, 100 Yıl İlkokulunda çevre temizliğine katıldı. Millî Eğitim Müdürü Ali Doğru ile okul idareciler ve öğrencilerin de hazır bulunduğu temizlikte öğrencilerle birlikte protokol mensupları okul bahçesinde mıntıka temizliği yaptı. Başkan Alper Taban, “Haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Öğrencilerimizle çevre temizliği yaptık. Kirleten insanların farkına varmasını istiyoruz. Aslında istediğimiz budur. Bizler böyle bir toplum değiliz, böyle kötü bir alışkanlığımız yok, olmamalı. Bu kötü özellikleri bir ân önce kendimizden uzak etmeliyiz. Tabiatın bize ihtiyacı yok, lâkin insan olarak bizim ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla farkına varalım ve kirletme alışkanlığını bir ân önce terk edeli. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, okul idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz üzerinden bu farkındalığın ailelere de ulaşmasını istiyoruz. Düzenli olarak yapılacak bu çalışmayla, onar dakika öğrencilere anlatıldığında, inanıyorum ki çevremiz daha temiz olacak. Çocuklarımız bu konuda çok hassas. Her yönüyle bize destek ve katkı vermeye hazırlar. Ancak kirleten büyüklerini gördüklerinde bir zaman sonra benzeşmeye başlıyorlar” dedi.

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