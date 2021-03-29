Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, çabukluk ve kuvvet çalıştı.
TFF 1. Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşilbeyazlı futbolcuların oldukça zorlandıkları gözlendi. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.